Topgolf Callaway est en pourparlers pour vendre l'unité Topgolf pour environ 1 milliard de dollars, selon une source

(Modification de la source d'information au paragraphe 1, mise à jour des actions) par Abigail Summerville

Le fabricant d'équipements de golf Topgolf Callaway Brands MODG.N est en pourparlers pour vendre son unité Topgolf à la société de capital-investissement Leonard Green dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 1 milliard de dollars, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Les actions de la société basée à Carlsbad, en Californie, ont augmenté d'environ 7% dans les échanges de l'après-midi de vendredi.

Les négociations, qui pourraient aboutir à un accord ou tomber à l'eau selon la source, ont été rapportées pour la première fois par le Wall Street Journal vendredi.

Leonard Green, basé à Los Angeles, qui détient déjà une participation minoritaire dans Topgolf, a fait part à la direction de la société de ses commentaires sur l'entreprise, selon le WSJ.

Topgolf Callaway et Leonard Green n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Formée en 2021 par la fusion de Callaway Golf et de Topgolf, la société a annoncé en septembre 2024 qu'elle séparerait ses deux divisions afin de maximiser la valeur pour les actionnaires.

Cette décision fait suite à une chute brutale de 73 % des actions de la société par rapport aux sommets atteints en 2021 après la fusion, en raison des inquiétudes des investisseurs avant l'annonce de l'année dernière.

Leonard Green, qui gère 75 milliards de dollars d'actifs, selon son site web, possède un portefeuille diversifié couvrant les secteurs de la consommation, de la santé et des services aux entreprises.