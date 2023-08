Top 5 des actions du CAC 40 aux meilleures performances 2023

(Crédits photo : Adobe Stock - Xavier Collet )

Alors que la performance annuelle moyenne de l'indice parisien au cours de 30 dernières années est d'environ + 7 %, le CAC 40 affiche une performance de +13 % depuis le début de l'année 2023. Un record qui sera peut-être accompagné d'un plus haut historique si le CAC 40 termine l'année au-dessus des 7 600 points.

Parmi les 40 actions qui composent l'indice CAC 40, certaines actions affichent une performance nettement supérieure au résultat de l'indice CAC 40 dans son ensemble. Découvrez notre analyse des 5 actions du CAC 40 qui ont délivrent les plus belles hausses en Bourse au cours de cette première partie de l'année 2023.

Action STMicroeletectronics : + 49 % depuis le début de l'année 2023

L'action STMicroelectronics a connu une hausse de plus de 49 % au depuis le 1er janvier 2023. Il s'agit de l'action du CAC 40 ayant enregistré jusqu'à présent la hausse la plus importante, plus de 3,5x la performance de l'indice CAC 40.

L'action STMicroelectronics est cotée sur Euronext Paris et également à New-York. Il s'agit d'une multinationale franco-italienne de droit néerlandais. Le résultat boursier de l'entreprise STMicroelectronics s'explique notamment par une croissance de + 12,7 % associée à une progression de la marge brute de + 48 %, des résultats qui dépassent les estimation des analystes, et donc les attentes des investisseurs.

Produisant des circuits intégrés, des puces électroniques et des semi-conducteurs, l'entreprise STMicroelectronics dont l'un des principaux actionnaires est l'État italien (à hauteur de 27 %) profite notamment de la montée en puissance des véhicules électriques dans l'industrie automobile.

Avec les récentes annonces de l'Europe qui souhaite dépenser sans compter pour favoriser la production de puces électroniques dans les pays européens pour ne plus dépendre de la Chine, il est fort probablement que le cours de l'action STMicroelectronics ait encore de beaux jours devant lui.

Analyse technique de l'action STMicroelectronics

En ce qui concernant la tendance de l'action STMicroelectronics, faisons un point sur l'analyse technique des cours de l'action STMicroelectronics (STM). Depuis le 15 août 2022, les cours de Bourse de l'action STMicroelectronics évoluent dans un canal haussier. Bien que tout laisse présager une poursuite de la tendance haussière, il faudra surveiller avec attention les niveaux autour des 42 à 44 euros, où se situe le bas du canal. En cas de cassure du canal de tendance par le bas, une forte correction de l'action STMicroelectronics pourrait effacer une bonne partie de la performance enregistrée au premier semestre 2023.

Analyse graphique de l'action STMicroelectronics

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Hermès International : + 38 % depuis le début de l'année 2023

En deuxième position du Top actions CAC 40 au meilleur performance 2023, c'est l'action Hermès International qui se démarque avec une performance de plus de 38 % depuis le début de l'année 2023.

Le secteur du luxe est devenu le moteur de performance du CAC 40, mais cette fois-ci, ce n'est pas l'action LVMH qui brille par ses résultats boursiers, mais l'action de Hermès International.

En effet, les ventes de l'entreprise Hermès progressent de + 27,5 % entre avril et juin 2023, une forte augmentation qui s'explique notamment par une activité croissante de l'entreprise en Chine. Alors que LVMH inquiète les analystes avec ses résultats aux USA, c'est sur le continent asiatique qu'Hermès International surprend les économistes par de bons chiffres.

Soulignons néanmoins, que la croissance de l'entreprise Hermès dans la zone géographique « Amériques » a tout de même progressé de 20,5 % au deuxième trimestre 2023.

Analyse technique de l'action Hermès International

En ce qui concerne l'analyse technique de l'action Hermès International (RMS), nous observons qu'après une forte tendance haussière de septembre 2022 à fin avril 2023, les cours de l'action Hermès International évoluent dans un trading range compris entre 1 850 euros et 2 000 euros. Une cassure du trading range par le haut pourrait permettre à l'action RMS de repartir sur une forte tendance haussière jusqu'à la fin de l'année 2023, de la même façon qu'une cassure du range par le bas pourrait entraîner une chute de l'action Hermès International risquant d'effacer une grande partie de la performance enregistrée depuis septembre 2022.

Analyse graphique de l'action Hermès International

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Stellantis : + 37 % depuis le début de l'année 2023

Sur le podium des meilleures performances du CAC 40 au premier semestre 2023, le constructeur automobile Stellantis se démarque avec une hausse du cours de l'action Stellantis de plus de 37 %.

Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires Stellantis a augmenté de + 12 % et les bénéfices de + 37 %, un excellent résultat qui s'explique en parti grâce aux ventes des véhicules électriques (les ventes de véhicules électriques ont bondi de +28 %) et à des succès commerciaux tels que celui qu'a connu la nouvelle Jeep Avengers.

Rien ne laisse présager à l'heure actuelle que la croissance du constructeur automobile pourrait ralentir dans les prochains mois, notamment en raison des nombreux partenariats que l'entreprise Stellantis a conclu pour sécuriser l'approvisionnement de matières premières destinées à la production de batteries pour les modèles électriques, lesquels jouent un rôle important dans la stratégie du constructeur automobile.

Analyse technique de l'action Stellantis

Un regard du côté de l'analyse technique nous permet de comprendre que l'évolution des cours de l'action Stellantis depuis le début de l'année 2023 n'a rien de comparable avec ce que nous avons observé sur les deux premières valeurs.

Si au premier trimestre de 2023 les cours de l'action Stellantis ont connu une forte tendance haussière, une correction de plus de 19 % a été observée jusqu'au mois de juin 2023, à la suite de quoi l'action Stellantis est fortement repartie à la hausse pour franchir une importante zone de résistance à 17,50 euros, et prendre la direction des niveaux historiques.

Analyse graphique de l'action Stellantis

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Saint-Gobain : + 32 % depuis le début de l'année 2023

Avec une performance de plus de + 32 % au premier semestre 2023, l'action Saint-Gobain est l'une des actions les plus performantes du CAC 40. L'entreprise historiquement spécialisée dans la production de vitrerie et de matériaux doit la hausse du prix de son action aux bons résultats du groupe en Amérique du Nord.

Bien qu'ayant annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 1,1 % au deuxième trimestre 2023, aucune inquiétude n'est évoquée par les analystes concernant le résultat négatif, les analystes ayant anticipé un repli de l'activité de Saint-Gobain en raison d'une période difficile pour le secteur de la construction, à laquelle l'entreprise Saint-Gobain n'échappe pas.

D'autant plus que les résultats annoncés démontrent une croissance de l'activité de Saint-Gobain en Amérique du Nord, précisément en hausse de 3,4 % au cours du premier semestre de 2023.

De plus, d'après la banque UBS l'entrée de l'action Saint-Gobain dans l'indice EuroStoxx 50 devient de plus en plus probable, un évènement qui pourrait donner un coup de boost au prix de l'action SGO.

Analyse technique de l'action Saint-Gobain

Du point de vue de l'analyse technique, la tendance observée depuis janvier 2023 n'est pas aussi franche et directe que ce que nous avons pu voir jusqu'à présent dans les cours des 3 premières actions du classement des actions du CAC 40 aux meilleures performances 2023.

Les premiers mois de l'année 2023 ont été marqués par une hausse de + 26 %, à la suite de quoi les cours de Bourse de Saint-Gobain ont évolué dans un range compris entre 50 euros et 58 euros. Ce n'est que depuis le 27 juillet que les prix sont venus casser la range en franchissant la zone de résistance.

Il faudra surveiller l'évolution des prix de l'action Saint-Gobain à l'approche de la prochaine zone de résistance autour de 65 euros, ou dans le cas d'un retour des cours sur l'ancienne résistance à 58 euros (qui deviendra probablement un support).

Analyse graphique de l'action Saint-Gobain

Café de la Bourse

Source : TradingView

Action Safran : + 28 % depuis le début de l'année 2023

Dernière action de notre Top 5 des valeurs du CAC 40 aux meilleures performances depuis le début de l'année 2023, l'action Safran délivre une performance de + 28 % sur la période. Le spécialiste français de l'aéronautique, de l'aérospatial et de la défense a annoncé un résultat opérationnel en progression de + 33 % pour le premier semestre de 2023.

Cette croissance s'explique par la hausse du trafic aérien et par les revenus générés par les services d'après-vente très rentables de l'entreprise Safran.

La croissance de Safran et ses revenus qui ont doublé depuis 1 an ont généré un important cash-flow libre (1,46 milliard d'euros), ce qui a motivé Safran à annoncer un programme de rachat d'action d'un montant maximum de 1 milliard d'euros d'ici fin 2025, une décision qui devrait soutenir la hausse du prix de l'action Safran.

Analyse technique de l'action Safran

Au niveau du chartisme, les cours de Safran ont évolué dans un trading range compris entre 133 et 144 euros, de janvier à juillet 2023. Ce n'est que depuis quelques jours que les prix de l'action Safran sont sortis de la zone de range en cassant le niveau de support à 144 euros.

L'action Safran se négocie actuellement à 150 euros, soit son niveau plus haut historique, un niveau qui devrait ralentir la poursuite de la tendance haussière. Un retour sur la résistance (devenu support) à 144 euros est probable avant que les cours de Bourse de Safran dépassent le plus haut historique.

Analyse graphique de l'action Safran

Café de la Bourse

Source : TradingView

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Cafedelabourse.com ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Cafedelabourse.com ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.