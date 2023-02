TOOSLA : Toosla accélère en 2022 avec un chiffre d'affaires en croissance de +89% conforme à la trajectoire annoncée

Données non auditées

En milliers d'euros 2020 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires 12 mois 2 853 4 097 7 725 +89%

23 février 2023 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7,7 M€, en forte croissance de 89% par rapport à 2021, un niveau parfaitement en ligne avec la trajectoire annoncée lors de son introduction en Bourse.

Éric Poncin, Président-directeur général de Toosla, déclare :

« Toosla réalise une très belle année 2022 avec une croissance à près de 90%. Nous sommes très fiers car il s'agit pour Toosla de la première année de déploiement de son plan pluriannuel annoncé lors de l'IPO. Une année cruciale ! D'autant qu'elle s'est déroulée dans un contexte difficile marqué au premier semestre par de fortes tensions sur les livraisons de véhicules aux loueurs liées au contexte géopolitique et aux problèmes d'approvisionnement, et au second semestre par les pénuries de carburant.

Face à ces difficultés, une seule priorité : maintenir notre cap pour répondre aux besoins de mobilité toujours plus nombreux de nos clients. Nous avons donc ouvert de nouvelles stations, élargi notre flotte et agi pour améliorer encore davantage la satisfaction client. Ces efforts ont porté leurs fruits et nous avons démontré notre capacité à générer de la croissance.

2023 devrait poursuivre cette dynamique : notre activité a doublé sur janvier et les réservations sont excellentes pour les vacances d'hiver. Le reste de l'année s'annonce également sous les meilleurs hospices. Nous avons déjà sécurisé le doublement de notre flotte et nos marchés offrent encore de belles perspectives de développement. »

Une année de croissance accélérée

En 2022, Toosla poursuit son fort développement avec un chiffre d'affaires de 7,7 M€, en hausse de +89%, qui intervient après une année 2021 en croissance de +44%.

Conformément à la stratégie présentée lors de son introduction en Bourse, la Société a renforcé en 2022 son maillage du territoire parisien avec l'ouverture de 4 nouvelles stations, en prenant position dans des points névralgiques comme la Gare de Lyon.

Forte de ses bonnes relations avec ses partenaires constructeurs, Toosla n'a ainsi été que très ponctuellement affectée par les fortes tensions – notamment au 1 er semestre – sur les livraisons de véhicules. Au contraire, la Société a sur l'année renforcé sa flotte de véhicules (462 en moyenne en 2022 contre 240 en 2021), qui a atteint un point haut à l'été à 600 voitures. L'activité a d'ailleurs presque doublé au second semestre (+95%).

La progression des volumes a permis d'élargir la gamme de véhicules afin de répondre à toujours plus de besoin en mobilité et de conquérir toujours plus de clients.

Enfin, l'algorithme puissant au cœur de la plateforme servicielle de Toosla a permis de maximiser les effets de ces développements. L'algorithme permet en effet à Toosla d'optimiser le taux d'occupation des voitures jusqu'à 90% et est un levier essentiel de la satisfaction des clients en assurant, par exemple, la ponctualité de la mise à disposition des véhicules.

Poursuite de la dynamique de croissance en 2023

Toosla dispose d'une bonne visibilité sur l'exercice 2023. Pour répondre à la forte demande client, la Société a sécurisé dès le mois de février le doublement de sa flotte sur l'année 2023 avec un pic prévu en haute saison à 1 200 voitures. En matière de développement, la Société concentrera ses efforts sur Paris et Madrid, où le marché de la location de courte durée est profond et où elle dispose de positions solides.

Toosla est ainsi confiante sur sa capacité à poursuivre sa dynamique de forte croissance, conformément au projet présenté lors de son introduction en Bourse.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine, à Vincennes et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2022, la Société a réalisé une croissance de près de 90% et a enregistré un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Margaux Rouillard

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 32

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 35

