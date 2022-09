TOOSLA : Nomination de Nathalie Aubin au poste de Directrice générale déléguée en charge de la Flotte et des Opérations

27 septembre 2022 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce la nomination de Nathalie Aubin au poste de Directrice générale déléguée, en remplacement de Panayotis Staïcos.

Nathalie Aubin a passé plus de 30 ans au sein d'Europcar, où elle était en charge de la planification et de l'optimisation financière de la flotte puis des achats à la direction internationale de la flotte, avant de rejoindre le Comité de direction et de prendre la direction de la flotte d'Europcar France de 2011 à 2019. En 2019, elle fonde son cabinet de conseil spécialisé dans le développement et l'optimisation de flottes importantes et diversifiées, dédiées aux véhicules de société ou à la location de courte durée aussi bien pour les particuliers que les entreprises.

Nathalie Aubin est nommée au Conseil d'administration de Toosla en décembre 2021. Elle s'est fortement impliquée dans la définition et le suivi du plan de développement. Afin de faciliter la transition managériale et sa prise de fonction opérationnelle, elle participe en qualité d'invitée aux Comités de direction depuis mai 2022. Par ailleurs, elle a mené aux côtés d'Éric Poncin, Président-directeur général de Toosla, des missions de conseil pour le développement de la flotte de la Société. À la suite de sa nomination, elle a démissionné de son mandat d'administratrice.

Éric Poncin, Président-directeur général de Toosla, déclare :

« Je suis très heureux d'accueillir Nathalie Aubin au sein de la direction de Toosla. Le Conseil et moi-même tenons à remercier chaleureusement Panayotis Staïcos, qui a fortement contribué à structurer la Société et sa feuille de route pluriannuelle.

La croissance et la gestion de la flotte ainsi que la satisfaction client sont des drivers essentiels pour le succès de notre plan de développement et la réalisation des objectifs de Toosla. L'expertise de Nathalie en la matière sera un précieux atout. Nous pourrons pleinement nous appuyer sur son expérience de gestion de flottes, en France et à l'international, où nous avons de grandes ambitions pour les années à venir. D'abord Administratrice puis conseil de la société, Nathalie connait déjà l'organisation et les talents de Toosla. Son intégration n'en sera que plus facile. »

Nathalie Aubin, Directrice générale déléguée en charge de la Flotte et des Opérations de Toosla, ajoute :

« C'est avec une grande joie que je rejoins la direction opérationnelle de Toosla. Je remercie Eric Poncin et le Conseil d'administration de leur confiance. J'œuvre depuis déjà plusieurs mois à leur côté pour développer la Société. Dans mes nouvelles fonctions, j'aurais à cœur d'accélérer la montée en puissance de la flotte, tout en assurant sa gestion rigoureuse, et le respect de l'ADN de Toosla, qui chaque jour propose à ses clients une expérience de location sans irritant et engagée pour une mobilité plus durable. »

