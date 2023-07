TOOSLA : Evolution de la gouvernance pour engager durablement Toosla sur la voie de la croissance rentable

31 juillet 2023 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce une évolution de sa gouvernance.

Eric Poncin, Fondateur et PDG de Toosla, a annoncé au Conseil d'administration sa volonté de prendre progressivement du recul pour s'engager dans d'autres projets personnels tout en assurant une transition coordonnée à la tête de l'entreprise.

Ainsi, le Conseil d'administration, réuni ce vendredi 28 juillet 2023, a décidé de la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général et la nomination de Panayotis Staïcos en qualité de Directeur Général avec effet immédiat. Eric Poncin demeure Président jusqu'au Conseil d'administration du 10 octobre 2023 qui arrêtera les comptes semestriels. À cette échéance, il restera administrateur de Toosla et assura une mission d'accompagnement de la direction générale. Jean-François Boucher, co-fondateur et administrateur depuis 2016, deviendra alors le nouveau Président de Toosla.

Eric Poncin déclare : « J'ai créé, structuré, développé et introduit Toosla en Bourse en seulement 7 ans. Il m'a semblé que le temps était venu de lâcher progressivement le volant pour engager un nouveau cycle de développement. Pour mener à bien ce projet, il m'a semblé opportun de choisir Panayotis Staïcos, qui connait parfaitement l'entreprise, pour me succéder et de dissocier les instances de gouvernance. Cette organisation assure ainsi une continuité managériale tout en permettant à la Direction Générale de se concentrer plus encore sur les priorités stratégiques. »

Jean-François Boucher ajoute : « Je tiens à remercier, au nom de l'ensemble du Conseil d'administration, Eric Poncin pour son engagement sans relâche au service de Toosla et sa participation active à la création et au développement d'un acteur digital qui fait bouger les lignes de la location de voiture. J'ai une totale confiance en Panayotis Staïcos, associé aux talents qui composent aujourd'hui Toosla, pour nous mettre durablement sur la bonne trajectoire, grâce à sa solide connaissance de notre industrie, son expérience de l'organisation et des atouts de notre entreprise et sa capacité à nous apporter un regard neuf pour le futur. »

Panayotis Staïcos conclut : « C'est avec un plaisir non dissimulé que je retrouve les équipes Toosla après ces quelques mois d'absence. Je connais la valeur des talents qui composent cette entreprise et les formidables atouts dont elle dispose. Après une phase d'hypercroissance qui a nécessité de très lourds investissements, nous voulons engager durablement Toosla sur la voie de la croissance rentable. Nous allons tous ensemble relever les défis qui sont devant nous pour continuer à nous développer tout en ayant une attention plus forte sur la rentabilité qui doit être un des piliers de notre projet d'entreprise. »

Par ailleurs, lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue le 30 juin 2023, les actionnaires présents ou représentés ont décidé de confirmer la composition actuelle du Conseil d'administration, dans une volonté de stabilité et d'efficacité, et de ne pas voter de délégation de compétences autorisant des opérations sur le capital, avec l'objectif de laisser l'entreprise focalisée sur la bonne exécution de sa feuille de route.

À propos de Jean-François Boucher

Jean-François Boucher est co-fondateur de la société Toosla et Administrateur depuis 2016.

Jean-François Boucher possède plus de 30 ans d'expérience dans la création, la reprise, le redressement et la cession d'entreprises, principalement exercée dans la distribution spécialisée du bricolage (Mr Bricolage) mais également au début de sa carrière dans le centre auto (Feu Vert) et depuis 2016 dans le sport (Carré golf).

Jean-François Boucher possède également une expérience d'administrateur et de dirigeant de société côté en Bourse. De juin 1997 à septembre 2015, il intègre le conseil d'administration de la société ANPF, majoritaire au capital de MBSA (Groupe Mr Bricolage). Il occupera la fonction de PDG de cette société de juin 2007 à juin 2013 puis, après dissociation des fonctions, deviendra DG adjoint jusqu'en septembre 2015. De juin 1999 à septembre 2015, il intègre le conseil d'administration de MBSA (Mr Bricolage). Il a occupé la fonction de président directeur général de cette société de mai 2007 à septembre 2015. Il est administrateur de la société Brico invest (Mr bricolage Maroc) depuis mars 2016.

Entrepreneur et manager, Jean-François Boucher est aujourd'hui investisseur au travers de sa holding JFB Fleet. Il détient 8,55% du capital de la société Toosla.

À propos de Panayotis Staïcos

Diplômé de Montpellier business School en 2005, Panayotis Staïcos possède plus de 15 ans d'expérience dans les domaines de la location de véhicule, la gestion et le développement de réseau de franchise ainsi que la mobilité digitale.

Il commence sa carrière chez Ada location en 2010 (acteur reconnu et incontournable sur le marché de la mobilité. Société cotée, réalisant environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, n°1 des réseaux de franchise de location de véhicules), au sein du service franchise en qualité de Responsable régional Sud-Est puis Rhône Alpes où il anime et développe un réseau de plus d'une centaine d'agences et investisseurs franchisés.

Deux ans plus tard, il intègre à 32 ans le comité de direction d'ADA SA en tant que directeur flotte (achat et financement de plus de 10 000 véhicules par an) pour devenir 5 ans plus tard directeur général délégué de la société EDA SA (principale filiale d'ADA SA qui gère l'ensemble des achats, financement et produits d'assurance du Groupe ADA)

En 2019, le groupe Rousselet, principal actionnaire d'ADA SA, lui propose d'être également directeur général délégué d'ADA SA. Durant les deux années qui suivent, en complément de ses responsabilités sur EDA SA, il prend en charge la transformation de la marque ADA au travers du développement des réseaux Ada et Point Loc, la transformation digitale de l'offre ADA avec notamment la mise en place d'une offre de véhicules en libre-service et le développement du chiffre d'affaires « BtoB » du groupe.

Il rejoint Toosla en mars 2021 séduit par le projet de développement de l'offre 100% digitalisée de la start-up française. Il sera Directeur Général Délégué jusqu'à l'été 2022 avant de quitter temporairement l'entreprise pour mener à bien un projet personnel.

Prochain rendez-vous : résultats du 1 er semestre 2023, mercredi 11 octobre 2023 (après Bourse)

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes– depuis mai 2021 – à Madrid. En 2022, le Groupe a enregistré une croissance de +92% et un chiffre d'affaires de 7,9 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

