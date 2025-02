TOOSLA : Déjà déclaré Champion de la croissance sur la période 2020-2023, Toosla signe un nouveau chiffre d'affaires record en 2024

Chiffre d'affaires annuel 2024 de 10,6 M€, légèrement supérieur à l'objectif, après un quadruplement des ventes en 3 ans ;

Succès du déploiement national par affiliation, économe en capitaux engagés et structurellement très rentable, avec un service désormais disponible dans 6 métropoles françaises ;

Confirmation de l'objectif 2024 d'un Ebitda ajusté supérieur à 1,6 M€ contre 0,5 M€ en 2023 ;

Réservoirs de croissance rentable pour 2025 et au-delà.

25 février 2025 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, publie son chiffre d'affaires annuel 2024 non audité.

Panayotis Staïcos, Directeur Général de Toosla , déclare :

« Lorsque vous sortez d'une séquence au cours de laquelle vous avez multiplié votre chiffre d'affaires par 4 en seulement 3 ans et que vous cherchez à économiser votre carburant – l'argent – il est plus que remarquable de réaliser un nouveau record de facturations. C'est ce que nous avons fait grâce à la force de notre modèle qui nous permet désormais, via notre nouveau programme d'affiliation, de déployer notre offre de location dans de nouvelles villes, très rapidement et sans investissement.

Nous avons l'ambition de poursuivre sereinement dans cette direction durant les prochaines années, fidèles à notre feuille de route. »

Données (non auditées)

En milliers d'euros 2022 2023 2024 2024 / 2023 Chiffre d'affaires [1] 7 729 10 519 10 649 +1%

Chiffre d'affaires légèrement supérieur à l'objectif

Toosla boucle l'année 2024 sur un chiffre d'affaires de 10,6 M€, en croissance de +1% sur un an, et légèrement supérieur à l'objectif de stabilité des revenus annoncé par la Direction à l'automne dernier.

Ce nouveau record intervient après un spectaculaire cycle de croissance qui a permis à la Société de figurer parmi le classement des Champions de la croissance 2025 réalisé par Les Echos en partenariat avec Statista. Avec un chiffre d'affaires multiplié par 4 en 3 ans (période 2020-2023), Toosla figure à la 2 nde place parmi les acteurs du secteur de l'Automobile et a été mis en lumière parmi les « Quinze entreprise dans le vent » sélectionnées par la rédaction du journal Les Echos.

Succès du déploiement national par affiliation

Cette légère croissance est le fruit du démarrage du déploiement national de l'offre Toosla. Initiée au printemps 2024 à Lyon, cette conquête des principales métropoles françaises s'est conclue en décembre dernier avec l'ouverture du service à Toulouse après Bordeaux, Nice et Lille.

Ce tour de France a été réalisé en seulement 6 mois, via le modèle parfaitement maîtrisé de l'affiliation [2] , et moyennant un investissement financier limité de seulement quelques milliers d'euros pour connecter les partenaires locaux, enrôler les véhicules ( back office ) et ouvrir le service ( front office ) avant de générer les premiers revenus.

Confirmation des objectifs à court terme et moyen terme

Dans ce contexte, Toosla confirme viser un Ebitda ajusté d'environ 1,6 M€ au titre de l'exercice 2024, 3 fois supérieur à celui de 2023.

Au-delà, grâce à la montée en puissance programmée du modèle de plateforme (affiliation et services en marque blanche), Toosla confirme son ambition de faire progresser son chiffre d'affaires de l'ordre de 60% au cours des 3 prochaines années, pour dépasser les 17 M€, et augmenter de 10 points la marge bénéficiaire, soit un taux d'Ebitda ajusté de plus de 25%, à l'horizon 2027.

A ce titre, Toosla confirme sa volonté d'aller plus loin dans cette nouvelle démarche de valorisation de sa plateforme technologique avec l'ouverture de négociations avec des acteurs industriels (loueurs, constructeurs, experts de l'autopartage) afin de leur permettre d'exploiter eux-mêmes la technologie Toosla. L'enjeu est majeur puisqu'il permettrait de générer des revenus supplémentaires sans charges additionnelles et sans avoir à supporter les investissements de conquête (dépenses marketing) et d'exploitation (charges de la flotte).

Prochain rendez-vous : résultats de l'exercice 2024, 10 avril 2025 (après Bourse)

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les "irritants" du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla propose une flotte de plus de 600 véhicules à Paris, Lyon, Nice et Bordeaux. En 2024, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

[1] Hors produits de cession de crédit-bail

[2] Après discussion avec les Commissaires aux comptes, il a été décidé de comptabiliser l'intégralité des revenus générés par les locations opérées par les affiliés et non uniquement les commissions comme initialement envisagé.