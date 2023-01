TOOSLA : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre Toosla et Invest Securities au 31 décembre 2022

31 janvier 2023 – Au titre du contrat de liquidité confié par Toosla à Invest Securities, à la date du 31 décembre 2022, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

64 571 titres

18 645,41 euros

Sur la période du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ont été exécutés :

à l'achat 596 transactions 56 956 titres 121 681,20 euros à la vente 489 transactions 47 588 titres 100 317,70 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

55 203 titres

40 008,91 euros

Il est également rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

200 000 euros

Prochain rendez-vous : 23 février 2023 (après Bourse) : publication du Chiffre d'affaires 2022

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 500 véhicules sur 14 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et Vincennes– depuis mai 2021 – à Madrid. En 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Margaux Rouillard

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 32

Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 35

Annexe

Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2 ème semestre 2022

ACHATS VENTES Date Nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de titres vente Pour un montant de Total 56 956 121 681,20 47 588 100 317,70 01/07/22 272 679,18 - - 01/07/22 - - 301 769,06 04/07/22 280 694,68 - - 04/07/22 - - 501 1 270,04 05/07/22 910 2 274,09 - - 05/07/22 - - 1 047 2 659,38 06/07/22 639 1 538,07 - - 06/07/22 - - 281 698,29 07/07/22 37 88,80 - - 07/07/22 - - 653 1 605,07 08/07/22 351 863,11 - - 08/07/22 - - 458 1 155,99 11/07/22 151 374,48 - - 11/07/22 - - 271 683,46 12/07/22 1 2,54 - - 12/07/22 - - 91 232,05 13/07/22 25 62,78 - - 13/07/22 - - 1 2,54 14/07/22 227 569,77 - - 14/07/22 - - 1 2,55 15/07/22 33 81,87 - - 15/07/22 - - 1 2,50 18/07/22 215 533,20 - - 19/07/22 1 2,50 - - 19/07/22 - - 1 2,50 20/07/22 254 622,55 - - 20/07/22 - - 1 2,49 21/07/22 1 2,45 - - 21/07/22 - - 1 2,45 22/07/22 251 607,42 - - 22/07/22 - - 1 2,42 25/07/22 1 2,42 - - 25/07/22 - - 1 2,42 26/07/22 5 024 12 057,60 - - 26/07/22 - - 1 2,40 27/07/22 24 57,43 - - 27/07/22 - - 310 761,36 28/07/22 1 2,38 - - 28/07/22 - - 1 2,38 29/07/22 1 2,50 - - 29/07/22 - - 2 5,00 01/08/22 501 1 224,95 - - 01/08/22 - - 547 1 376,25 02/08/22 2 5,00 - - 02/08/22 - - 221 556,92 03/08/22 345 866,64 - - 03/08/22 - - 708 1 819,56 04/08/22 501 1 270,04 - - 04/08/22 - - 1 2,58 05/08/22 954 2 411,71 - - 05/08/22 - - 1 2,55 08/08/22 203 499,38 - - 08/08/22 - - 1 2,46 09/08/22 1 2,47 - - 09/08/22 - - 1 2,47 10/08/22 1 2,46 - - 10/08/22 - - 1 2,46 11/08/22 1 2,47 - - 11/08/22 - - 343 867,10 12/08/22 1 2,54 - - 12/08/22 - - 20 50,98 15/08/22 501 1 255,01 - - 15/08/22 - - 1 2,53 16/08/22 234 575,64 - - 16/08/22 - - 1 2,49 17/08/22 18 44,28 - - 17/08/22 - - 1 2,46 18/08/22 285 708,51 - - 18/08/22 - - 127 320,04 19/08/22 251 624,99 - - 19/08/22 - - 120 302,40 22/08/22 251 624,99 - - 22/08/22 - - 256 645,12 23/08/22 118 290,28 - - 23/08/22 - - 1 2,46 24/08/22 595 1 463,70 - - 24/08/22 - - 1 2,51 25/08/22 6 14,66 - - 25/08/22 - - 1 2,51 26/08/22 3 319 7 729,95 - - 26/08/22 - - 501 1 179,86 29/08/22 979 2 161,63 - - 29/08/22 - - 1 251 2 852,28 30/08/22 1 2,35 - - 30/08/22 - - 1 2,35 31/08/22 1 2,35 - - 31/08/22 - - 101 239,37 01/09/22 1 023 2 325,28 - - 01/09/22 - - 251 587,34 02/09/22 95 223,25 - - 02/09/22 - - 151 357,87 05/09/22 677 1 561,84 - - 05/09/22 - - 1 2,32 06/09/22 201 454,26 - - 06/09/22 - - 1 2,29 07/09/22 340 757,52 - - 07/09/22 - - 1 2,28 08/09/22 6 842 12 965,59 - - 08/09/22 - - 2 091 4 228,00 09/09/22 151 292,79 - - 09/09/22 - - 3 436 6 775,79 12/09/22 76 153,60 - - 12/09/22 - - 1 262 2 558,07 13/09/22 51 104,86 - - 13/09/22 - - 591 1 205,64 14/09/22 8 16,25 - - 14/09/22 - - 161 328,44 15/09/22 19 38,63 - - 15/09/22 - - 501 1 034,57 16/09/22 176 363,09 - - 16/09/22 - - 250 538,25 19/09/22 434 888,83 - - 19/09/22 - - 26 54,42 20/09/22 76 154,36 - - 20/09/22 - - 2 4,18 21/09/22 1 1,99 - - 21/09/22 - - 480 968,16 22/09/22 801 1 514,69 - - 22/09/22 - - 332 615,20 23/09/22 201 359,39 - - 23/09/22 - - 108 205,63 26/09/22 501 911,82 - - 26/09/22 - - 1 1,90 27/09/22 1 1,85 - - 27/09/22 - - 218 422,92 28/09/22 1 1,99 - - 28/09/22 - - 251 499,49 29/09/22 1 033 1 813,95 - - 29/09/22 - - 1 1,90 30/09/22 452 825,80 - - 30/09/22 - - 102 187,68 03/10/22 44 78,41 - - 03/10/22 - - 2 3,74 04/10/22 323 578,49 - - 04/10/22 - - 1 1,85 05/10/22 - - 100 173,00 06/10/22 1 1,74 - - 06/10/22 - - 101 176,75 07/10/22 47 80,42 - - 07/10/22 - - 251 434,23 10/10/22 790 1 261,63 - - 10/10/22 - - 251 409,13 11/10/22 201 309,14 - - 11/10/22 - - 1 1,58 12/10/22 1 1,51 - - 12/10/22 - - 1 1,51 13/10/22 1 1,51 - - 13/10/22 - - 1 1,51 14/10/22 91 136,50 - - 14/10/22 - - 293 449,17 17/10/22 440 654,72 - - 17/10/22 - - 1 173 1 822,84 18/10/22 241 341,74 - - 18/10/22 - - 205 297,25 19/10/22 123 174,78 - - 19/10/22 - - 126 180,18 20/10/22 25 34,63 - - 20/10/22 - - 1 1,41 21/10/22 1 1,40 - - 21/10/22 - - 659 955,55 24/10/22 1 1,53 - - 24/10/22 - - 852 1 341,90 25/10/22 1 1,65 - - 25/10/22 - - 242 396,88 26/10/22 96 158,40 - - 26/10/22 - - 2 3,34 27/10/22 407 638,99 - - 27/10/22 - - 1 1,65 28/10/22 301 474,08 - - 28/10/22 - - 1 1,63 31/10/22 1 1,63 - - 31/10/22 - - 1 400 2 346,40 01/11/22 501 891,78 - - 01/11/22 - - 1 484 2 742,43 02/11/22 801 1 491,46 - - 02/11/22 - - 1 053 2 008,07 03/11/22 1 005 1 761,77 - - 03/11/22 - - 328 587,12 04/11/22 1 302 2 602,70 - - 04/11/22 - - 2 934 5 821,06 07/11/22 301 629,09 - - 07/11/22 - - 496 1 061,44 08/11/22 22 46,02 - - 08/11/22 - - 1 2,13 09/11/22 180 370,80 - - 09/11/22 - - 1 2,06 10/11/22 101 205,03 - - 10/11/22 - - 1 2,06 11/11/22 401 810,02 - - 11/11/22 - - 251 512,04 14/11/22 1 665 3 331,67 - - 14/11/22 - - 21 42,82 15/11/22 151 302,00 - - 15/11/22 - - 331 672,26 16/11/22 158 316,00 - - 16/11/22 - - 51 104,04 17/11/22 1 2,04 - - 17/11/22 - - 1 2,04 18/11/22 2 084 4 253,44 - - 18/11/22 - - 2 859 6 221,18 21/11/22 1 001 2 327,33 - - 21/11/22 - - 1 2,35 22/11/22 701 1 558,32 - - 22/11/22 - - 224 501,76 23/11/22 1 193 2 666,36 - - 23/11/22 - - 1 588 3 658,75 24/11/22 276 596,16 - - 24/11/22 - - 381 834,39 25/11/22 192 440,45 - - 25/11/22 - - 1 771 4 066,22 28/11/22 1 641 3 669,28 - - 28/11/22 - - 751 1 707,02 29/11/22 741 1 614,64 - - 29/11/22 - - 256 560,90 30/11/22 201 444,21 - - 30/11/22 - - 1 2,22 01/12/22 16 36,54 - - 01/12/22 - - 512 1 198,08 02/12/22 291 669,59 - - 02/12/22 - - 485 1 147,51 05/12/22 947 2 162,95 - - 05/12/22 - - 451 1 078,34 06/12/22 450 1 002,15 - - 06/12/22 - - 1 2,25 07/12/22 1 963 4 234,19 - - 07/12/22 - - 1 2,24 08/12/22 1 880 3 816,40 - - 08/12/22 - - 251 499,49 09/12/22 101 202,00 - - 09/12/22 - - 1 2,02 12/12/22 202 398,95 - - 12/12/22 - - 40 81,56 13/12/22 1 1,99 - - 13/12/22 - - 1 212 2 460,36 14/12/22 1 2,05 - - 14/12/22 - - 501 1 059,62 15/12/22 195 413,40 - - 15/12/22 - - 1 997 4 285,56 16/12/22 1 2,13 - - 16/12/22 - - 353 760,36 19/12/22 1 2,25 - - 19/12/22 - - 352 792,00 20/12/22 29 62,35 - - 20/12/22 - - 298 655,30 21/12/22 501 1 102,20 - - 21/12/22 - - 1 2,25 22/12/22 101 219,17 - - 22/12/22 - - 1 2,18 23/12/22 675 1451,93 - - 23/12/22 - - 1 001 2199,20 27/12/22 815 1757,14 - - 27/12/22 - - 1 328 3280,16 28/12/22 1 2,25 - - 28/12/22 - - 1 2,25 29/12/22 101 238,36 - - 29/12/22 - - 1 2,38 30/12/22 1 2,36 - - 30/12/22 - - 1 2,36

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZ2elpiZk2ibmW5xlceXbWVlam6VlWGdZ5TGl2Rxk5+bnXGRyZhhbZ2eZnBpmGZv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78319-toosla_bilan-contrat-de-liquidite_janvier2023.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com