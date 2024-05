Toosla annonce son déploiement à Lyon

(AOF) - Toosla annonce engager son déploiement national avec l'ouverture de son service à Lyon. L'acteur digital de la location de voiture de courte durée précise que ce déploiement sera réalisé au travers d'un partenariat stratégique avec la société Easymove and co, acteur établi dans la location courte durée à Lyon. Depuis son lancement à Paris en 2016, Toosla a connu un succès "spectaculaire", souligne la société.

Lyon, deuxième agglomération de France avec 1,7 million d'habitants et deuxième ville touristique avec près de 5 millions de nuitées par an, s'est imposée comme "le choix naturel" au moment d'engager une première expansion nationale de l'offre.

Cette nouvelle station située à la Gare de Lyon Part Dieu, en plein centre-ville de Lyon, permettra à Toosla d'accompagner ses clients parisiens et futurs clients lyonnais lors dans leurs déplacements en TGV entre Paris et Lyon dans le cadre d'un transport multimodal tout en développant une clientèle locale "de plus en plus ouverte à l'usage d'une mobilité douce".

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.