Tonner Drones publie ses résultats annuels 2024

Schiltigheim, le 30 avril 2025, 20h00, Tonner Drones ('la Société') publie aujourd'hui ses résultats annuels et son rapport annuel.



L'année 2024 a été marquée par la réorganisation et le refinancement

• La majorité des pertes sont causées par des coûts ponctuels et des amortissements

• Coûts opérationnels fortement réduits

• Tonner Drones a pu conserver ses actifs les plus précieux grâce à des participations dans les

sociétés privées françaises de drones Elistair et Donecle.

• L'objectif principal de la société est désormais de commercialiser Countbot et Inhibitor

• Capitaux propres négatifs causés par les amortissements. Plan de relance à mettre en place.

• Le premier trimestre 2025 a déjà montré de fortes entrées de trésorerie et un bilan renforcé

• La Société poursuit ses discussions avec différents acteurs en vue d'une collaboration dans le

cadre de son introduction en bourse. La direction ne conclura un partenariat que s’il crée une

valeur significative pour les actionnaires actuels.



Le rapport annuel complet peut être consulté sur le site financier de Tonner Drones.



« depuis 2025, la situation a évolué et nous sommes impatients de trouver des solutions pour

relancer la croissance de l'entreprise. Grâce au soutien de nos actionnaires, nous avons créé les

conditions propices à la création de valeur. Je suis enthousiaste pour l'avenir et je ferai tout ce qui est

en mon pouvoir pour assurer la réussite de l'entreprise. »