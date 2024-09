Tonner Drones met fin à sa relation avec la Fiducie et arrête toute dilution supplémentaire



Cannes, le 9 septembre 2024 08h00, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a pu franchir une étape historique. Un accord avec les fondateurs du Trust a été conclu pour mettre fin au contrat, ce qui stoppera toute dilution supplémentaire.



• D.M. van den Ouden, administrateur, rachète le contrat de fiducie de 1,49 M€ (le « Contrat ») pour arrêter une dilution supplémentaire



• Le droit de procéder à des conversions a été supprimé du Contrat



• Le nouveau taux d'intérêt du Contrat a été ramené à 4 % par an (au lieu de 12 %) et l'échéance a été prolongée jusqu'au 30 juin 2026



• Pour la première fois depuis de nombreuses années, la Société n'est plus soumise à aucun autre instrument dilutif



La Société est heureuse que M. van den Ouden ait accepté d'investir à nouveau. Il s'agit d'une étape historique, car la Société (à l'époque où elle était connue sous le nom de DeltaDrone) a toujours été financée par des lignes de capitaux propres à prix variable dilutives.



