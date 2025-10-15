Tonner Drones émet des BSA gratuits à tous ses actionnaires





Paris, le 15 octobre 2025, 18h00, Tonner Drones (la « Société ») apporte des précisions sur l’émission du BSA 2025-3.





Suite aux informations complémentaires des organismes facilitateurs, le calendrier définitif de distribution des BSA 2025-3 (« TDBS3 ») est désormais disponible.





Les TDBS3 seront émis le 22 octobre ; 2025 à tous les actionnaires et, en conséquence, le dernier jour de bourse pour acheter des actions de la Société donnant aux actionnaires droit à des TDBS3 sera le 17 octobre 2023.





Pour chaque action détenue , un TDBS3 sera attribué gratuitement. Une action peut être acquise au prix de 0,032 € en exerçant 10 TDBS3. Les TDBS3 expirent le 29 décembre 2028. Afin de limiter les coûts, un minimum de 100 000 TDBS3 par demande d'exercice est requis.





Les TDBS3 seront négociables en bourse sous le code ISIN FR0014012ZX8.