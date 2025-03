Tonner Drones conserve sa participation dans Elistair

Schiltigheim, le 31 mars 2025 à 08h00, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a pu convenir d'un amendement final au contrat de règlement avec l'ancienne direction pour conserver son nombre initial de 11,4 % d'actions Elistair.



En septembre 2024, Tonner Drones et son ancienne direction ont décidé de se séparer. À ce moment-là, la trésorerie de l'entreprise était faible et il a été décidé de céder 50 % de sa participation dans Elistair à Ott Heritage et Bradley Taylor en échange de 800 000 € de créances qu'ils détenaient sur l'entreprise.



Aujourd'hui, Tonner Drones dispose d'une solide trésorerie et, entre-temps, la cession des actions d'Elistair n'était pas encore finalisée. Cela a ouvert la possibilité de dénouer de la transaction. Tonner Drones versera 471 463 € et conservera sa participation initiale de 11,4 % dans la société française de drones Elistair. Ce paiement a finalisé l'accord transactionnel.



La direction a pu prendre la décision de conserver la participation de Tonner Drones dans Elistair car la trésorerie de l'entreprise après cette transaction reste solide, s'établissant à plus de 1 500 000 € à fin mars.



« Je suis ravi que nous ayons pu parvenir à cet accord », a déclaré Diede van den Ouden, CEO. « C'est une bonne chose de constater que nous pouvons encore mieux clôturer les dossiers du passé. Le temps des restructurations intensives est révolu, nous travaillons désormais vers un avenir prometteur. »