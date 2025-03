Tonner Drones accélère le développement commercial de la solution Inhibitor

Tonner Drones détient des brevets précieux qui permettent de stabiliser les drones et de contrer l'effet de recul. Cette technologie pourrait améliorer considérablement les performances des drones lorsqu’ils tirent sur un objet. Dans le contexte de l'augmentation des dépenses dédiées à la Défense dans le monde, Tonner Drones souhaite saisir cette opportunité pour stimuler l'intérêt des parties pour les brevets Inhibitor. Tonner Drones n'a pas l'ambition de développer le produit, mais souhaite optimiser la valeur des brevets par le biais de ventes ou d'accords de licence.



Tonner Drones détient des brevets dans plusieurs juridictions, notamment en Europe et en Australie. La demande de brevet américain est en attente et devrait être accordée en 2025. La société Sting, désormais connue sous le nom de « The Inhibitor », a commandé un rapport d’évaluation en 2021, qui a montré que la société valait 17 millions de livres sterling (environ 20 millions d’euros). Depuis, Sting a rencontré des difficultés financières qui ont notamment entraîné une réduction des investissements dans la recherche et le développement. Par conséquent, Tonner Drones considère que l'évaluation du rapport n'est plus exacte, mais croit toujours qu'une valeur peut être créée pour les actionnaires lorsque The Inhibitor sera davantage développé avec les bons partenaires techniques et industriels. Le rapport d'évaluation de 2021 souligne le potentiel important de la technologie et de ses brevets.