Toll Brothers en hausse ; J.P. Morgan relève sa note à "surpondérer"

4 décembre - ** Les actions du constructeur de maisons Toll Brothers TOL.N en hausse de 1,7 % à 145,11 $ avant le marché

** J.P. Morgan passe de "neutre" à "surpondérer" et relève son objectif de cours de 138 $ à 161 $, ce qui implique une hausse de 12,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage prévoit que d'ici la fin de l'année 2026, les investisseurs pourraient récompenser des valorisations légèrement plus élevées pour les grands constructeurs

** 12 des 18 sociétés de courtage couvrant la TOL ont une note d'au moins "achat", 4 une note de "maintien" et le reste une note de "vente"; l'action a un objectif de cours médian de 157,50 $, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, TOL a progressé de ~13% depuis le début de l'année