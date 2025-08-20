 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 994,97
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Toll Brothers chute après des résultats mitigés au troisième trimestre
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du constructeur de maisons Toll Brothers TOL.N chutent de 2,8 % à 128,50 $ avant le marché

** TOL a battu les estimations de bénéfices et de revenus du T3 mardi, mais les commandes trimestrielles de maisons ont chuté de 4 % en glissement annuel en raison d'une baisse de 10 % du rythme des ventes par rapport à l'année précédente

** Les analystes de Barclays Research ont déclaré: "Le manque de commandes... suggère que les conditions se sont détériorées davantage en juin et juillet, étant donné les commentaires antérieurs sur les absorptions saines de mai au cours du dernier trimestre"

** TOL a réduit ses prévisions de livraisons pour l'année 2025 à 11 200 unités, par rapport à la fourchette précédente de 11 200 à 11 600 unités

** Les résultats de TOL rappellent aux investisseurs que le marché du logement se détériore lentement mais sûrement, dans le contexte d'une hausse des taux d'intérêt au milieu de l'été qui a déconnecté les actions des fondamentaux", a déclaré Barclays

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de ~5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TOLL BROTHERS IN
132,200 USD NYSE +0,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2025 à 12:58:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GABRIEL BOUYS )
    Gamescom: l'éditeur Kepler sur orbite avec les succès de "Expedition 33" et "Rematch"
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2025 14:13 

    Editeur atypique dans le jeu vidéo, Kepler Interactive signe deux des plus gros succès de l'année avec "Clair Obscur: Expedition 33" et "Rematch", confortant sa position de financeur de productions indépendantes au budget resserré. Quatre millions d'exemplaires ... Lire la suite

  • Des panneaux à l'extérieur du siège du LSEG
    Wall Street vue dans le rouge avant le symposium à Jackson Hole
    information fournie par Reuters 20.08.2025 14:12 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le rouge mercredi tandis que les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance, alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et que les marchés attendent ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEK BERRY )
    Tassement du chiffre d'affaires du géant chinois Baidu au 2e trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2025 14:11 

    Le géant chinois de l'internet Baidu a annoncé mercredi avoir enregistré une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, affecté par une baisse persistante des dépenses intérieures alors que son incursion dans l'intelligence artificielle s'accélère. Opérateur ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID DEE DELGADO )
    Estée Lauder en forte perte au 4T due aux coûts de restructuration
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2025 14:10 

    Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a annoncé mercredi dans un communiqué une lourde perte au quatrième trimestre de son exercice décalé, causée notamment par la mise en oeuvre de son plan de restructuration annoncé en février. Ce plan d'entreprise ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank