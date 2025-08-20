Toll Brothers chute après des résultats mitigés au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions du constructeur de maisons Toll Brothers TOL.N chutent de 2,8 % à 128,50 $ avant le marché

** TOL a battu les estimations de bénéfices et de revenus du T3 mardi, mais les commandes trimestrielles de maisons ont chuté de 4 % en glissement annuel en raison d'une baisse de 10 % du rythme des ventes par rapport à l'année précédente

** Les analystes de Barclays Research ont déclaré: "Le manque de commandes... suggère que les conditions se sont détériorées davantage en juin et juillet, étant donné les commentaires antérieurs sur les absorptions saines de mai au cours du dernier trimestre"

** TOL a réduit ses prévisions de livraisons pour l'année 2025 à 11 200 unités, par rapport à la fourchette précédente de 11 200 à 11 600 unités

** Les résultats de TOL rappellent aux investisseurs que le marché du logement se détériore lentement mais sûrement, dans le contexte d'une hausse des taux d'intérêt au milieu de l'été qui a déconnecté les actions des fondamentaux", a déclaré Barclays

** À la dernière clôture, l'action avait progressé de ~5 % depuis le début de l'année