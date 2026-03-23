Tokio Marine va former un partenariat stratégique avec Berkshire Hathaway et céder initialement 2,49 % de ses parts

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Tokio Marine Holdings Inc 8766.T a déclaré lundi qu'il formerait un partenariat stratégique avec Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett en vendant initialement une participation de 2,49% par le biais d'une attribution d'actions de trésorerie à des tiers.

L'assureur a déclaré qu'il utiliserait le produit de cette vente, qui pourrait atteindre 287,4 milliards de yens (1,80 milliard de dollars), pour racheter ses propres actions afin d'éviter toute dilution pour les actionnaires existants.

Après l'attribution initiale d'actions à l'entité de réassurance principale de Berkshire, National Indemnity, toute acquisition supplémentaire d'actions de Tokio Marine devrait se faire principalement sur le marché libre, a déclaré Tokio Marine dans une déclaration. National Indemnity s'engage à ne pas acheter plus de 9,9 % des actions en circulation de Tokio Marine sans l'accord préalable du conseil d'administration de cette dernière, précise le communiqué.

(1 $ = 159,4100 yens)