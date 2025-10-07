Todd Cunfer, de Freshpet, nommé directeur financier de Campbell's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Campbell's Co CPB.O a nommé mardi Todd Cunfer au poste de directeur financier, à compter du 20 octobre, succédant ainsi à Carrie Anderson.

M. Cunfer, qui a plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie des biens de consommation emballés, notamment chez Hershey HSY.N , était dernièrement directeur financier du fabricant d'aliments pour animaux Freshpet Inc FRPT.O .

Mme Anderson était directrice financière de Campbell depuis février 2023. La société a indiqué qu'elle quittait son poste pour poursuivre d'autres opportunités.

Les actions du fabricant de biscuits Goldfish ont chuté d'environ 25 % depuis le début de l'année, sous la pression de l'évolution des préférences des consommateurs et de la hausse des coûts liée aux droits de douane.

Le mois dernier, Campbell's a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations des analystes et a déclaré qu'elle éliminerait les colorants synthétiques de ses produits alimentaires et de ses boissons.