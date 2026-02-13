Toast chute alors que les courtiers signalent des prévisions plus faibles pour l'ARR des paiements et l'EBITDA

13 février - ** Les actions de Toast TOST.N , plateforme de gestion et de points de vente de restaurants, chutent de 1,76% à 25,58 dollars en pré-marché

** La société a affiché des revenus de 1,63 milliard de dollars au quatrième trimestre, tard jeudi, légèrement supérieurs aux estimations des analystes de 1,62 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Oppenheimer déclare que "bien que l'action puisse se négocier à la baisse demain compte tenu des attentes élevées, nous pensons que le 4ème trimestre a démontré une exécution solide et des gains de parts de marché continus"

** RBC Capital déclare que "un ARR des paiements légèrement inférieur et des prévisions d'EBITDA pour l'exercice 2026 sont susceptibles de peser sur l'action"

** 17 des 28 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 11 comme un "maintien"; le PT médian est de 40 $

** A la dernière clôture, TOST a baissé de 34,2 % au cours des 12 derniers mois