- Le groupe de services d’administration et de conformité néerlandais TMF Group a annoncé l’acquisition de Goodbody Fund Management, fournisseur de services aux fonds d’investissement alternatifs et Ucits basé en Irlande. L’entité, créée en 2013, faisait partie jusqu’alors du groupe Goodbody. La ManCo fournit aussi des services pour les fonds immobiliers. Une fois la transaction conclue, TMF Group administrera plus de 225 milliards de dollars d’actifs. Ces deux dernières années, la société néerlandaise a multiplié les acquisitions dans le secteur des services aux fonds. Elle a racheté la firme luxembourgeoise Selectra, la brésilienne Paraty Capital ainsi que les entreprises américaines VBO et PartnersAdmin.

Adrien Paredes-Vanheule