TME PHARMA PUBLIE SON RAPPORT ANNUEL AUDITÉ POUR L’ANNÉE 2022

• Extension de la visibilité financière jusqu'en décembre 2023.

• Résultats cliniques exceptionnels de l’essai clinique dans le cancer du cerveau évaluant NOX-A12 en association avec la radiothérapie et le bevacizumab.

• Les données de survie continuent de s'améliorer avec 83% des patients toujours en vie après un an.

• Les données de survie à 15 mois sont attendues pour la mi-2023.



Berlin, Allemagne, le 24 avril 2023, 18h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2022.

Le Rapport annuel 2022, tel qu’approuvé par le conseil d'administration et le conseil de surveillance du 20 avril 2023, est disponible sur le site web de TME Pharma (www.tmepharma.com).



