TME PHARMA PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2023 ET FAIT LE POINT SUR SON ACTIVITÉ

• Les données de survie de l'essai de phase 1/2 NOX-A12 GLORIA dans le cancer du cerveau continuent de s'améliorer et ont déjà dépassé celles de tous les traitements concurrents.

• 67% de survie globale à 18 mois pour la combinaison NOX-A12 avec un inhibiteur du VEGF et une radiothérapie, contre 5% pour le traitement standard.



Berlin, Allemagne, 27 octobre 2023, 18h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce ses résultats financiers et les faits marquants de son activité pour le semestre clos le 30 juin 2023, et présente ses perspectives pour le reste de l'année.



