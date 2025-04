TME PHARMA PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR 2024 ET FAIT LE POINT SUR SES ACTIVITÉS

• Montant total levé de 7,6 millions d'euros via plusieurs opérations au cours de la période

• Retrait de l’ensemble des instruments de dette convertible du bilan au cours de l'année 2024

• Engagement en faveur d'une structure de coûts allégée et priorisation des objectifs stratégiques

• Validation des prochaines étapes du développement clinique de NOX-A12 par les autorités réglementaires

• Poursuite de plusieurs structures de transaction en parallèle pour les médicaments candidats de la société



Berlin, Allemagne, le 25 avril 2025, 18h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2024, et fait le point sur ses activités.



Le rapport annuel 2024, tel qu'il a été approuvé par le conseil d'administration et le conseil de surveillance le 24 avril 2025, est disponible sur le site web de TME Pharma (www.tmepharma.com).



Pour recevoir l'actualité en temps réel de TME Pharma, contactez : tme@newcap.eu