TME PHARMA POURSUIT SA NOUVELLE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT ET SIGNE UNE LETTRE D'INTENTION AVEC UNE SOCIÉTÉ ALLEMANDE SPÉCIALISÉE DANS LES RESSOURCES NATURELLES
information fournie par Boursorama CP 06/11/2025 à 08:05

Berlin, Allemagne, le 5 novembre 2025, 8h00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME).

• Nouvelle étape vers la diversification des investissements dans des actifs potentiellement générateurs de flux de trésorerie.

• Un investissement stratégique potentiel dans des projets de retraitement durable des résidus miniers et de réhabilitation environnementale pour les métaux précieux présentant de fortes perspectives de création de valeur.

• Une fois l'audit préalable mené à bien, l'opération proposée sera soumise aux actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire.

• TME Pharma réaffirme son engagement à développer ses actifs biotechnologiques et poursuit les discussions avec des partenaires potentiels.

Diede van den Ouden, CEO de TME Pharma, a déclaré: « Ce partenariat potentiel avec GRDC marque une nouvelle étape dans la transformation de TME Pharma en un groupe diversifié qui allie innovation scientifique et création de valeur grâce à la génération de flux de trésorerie. En déployant notre capital de manière responsable et en tirant parti de notre expérience de société cotée, nous visons à créer de nouvelles sources de valeur tout en continuant à développer nos actifs biotechnologiques au bénéfice des patients et des actionnaires. Il nous reste encore du chemin à parcourir, mais je suis enthousiaste quant à la manière dont nous pouvons façonner l'avenir de TME Pharma et créer ainsi de la valeur supplémentaire pour nos actionnaires. »

