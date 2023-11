Attention ! Cet investissement ne rentre pas dans le cadre du contrôle de l'AMF. Aucune licence et aucun prospectus n'est requis pour cette activité

TME PHARMA LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ENTIEREMENT GARANTIE DE 2,7 M€ AVEC DROITS PREFERENTIELS DE SOUSCRIPTION (DPS) D’ACTIONS ASSORTIES DE BONS DE SOUCRIPTION (ABSA) ET ANNONCE LE RACHAT D’UNE PARTIE DE SA DETTE CONVERTIBLE



• Le montant garanti de la transaction prolonge la visibilité de trésorerie au-delà des étapes réglementaires du premier trimestre 2024.

• Cette visibilité financière permettra à TME Pharma de soumettre puis recevoir des commentaires de la FDA sur ses IND et demandes d'examen réglementaire accéléré.

• Les actionnaires actuels bénéficient de droits préférentiels de souscription pour participer à l'augmentation de capital par émission d'actions assorties de bons de souscription.

• Rachat de près de la moitié de la dette convertible en circulation et blocage du montant résiduel jusqu'au 1er avril 2024.

• Nouveaux bons de souscription d'actions émis avec la possibilité de lever 2,2 millions d'euros supplémentaires et d'étendre la visibilité de trésorerie jusqu'en septembre 2024 en cas d'exercice intégral.