TME Pharma: la dernière levée de fonds est finalisée
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 16:01
La société de biotechnologie, qui mène actuellement un essai clinique de phase 1/2 dans le cancer du cerveau, dit vouloir poursuivre ses efforts afin de rendre l'organisation aussi rentable que possible.
L'entreprise juge en effet qu'un modèle à faible coût devrait lui permettre d'attirer des financements pour développer de nouvelles thérapies contre le cancer et les maladies oculaires.
'Maintenant que TME Pharma a mis en oeuvre le modèle de base de coûts réduits, elle sera mieux à même d'attirer des partenaires pour le développement de nouvelles thérapies contre le cancer et les maladies oculaires', indique-t-elle dans un communiqué.
Si la biotech dit toujours nourrir de grandes attentes pour ses programmes, TME Pharma indique poursuivre la recherche de candidats appropriés liés aux cryptomonnaies pour sa stratégie d'investissement, tout en précisant ne posséder actuellement aucune exposition aux crypto-actifs.
Avec la hausse d'aujourd'hui, l'action TME grimpe de plus de 40% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|0,1074 EUR
|Euronext Paris
|+5,29%
