TME Pharma: en forte hausse, un broker relève son conseil

(CercleFinance.com) - TME Pharma s'arroge près de 13% à Paris après que Invest Securities a relevé son conseil sur le titre de 'neutre' à 'achat', tout en réduisant légèrement sa cible de 0,13 à 0,10 euro après prise en compte d'un effet de dilution (15%).



L'analyste rapporte que TME Pharma a obtenu mercredi un financement de 1,7 ME afin de prolonger les activités d'une année supplémentaire.



' L'objectif consiste, dans le nouveau modèle entièrement externalisé, d'allouer l'essentiel des ressources à créer de la valeur autour des 2 actifs NOX-A12 et NOX-E36 à travers la concrétisation d'accords ', indique le broker.



Le nouveau CEO, Diedi van den Ouden, actionnaire existant de TME PHARMA, a pris part à hauteur de 29% à cette opération, complétant ainsi ses intentions de monter significativement au capital de la société. En amont de l'AG prévue en juin 2025, il a aussi acheté 1,5m d'actions sur le marché. Au total, sa part au capital représente aujourd'hui près de 2%.





