TME Pharma : Diede van den Ouden nommé au poste de PDG

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ce modèle sera mis en œuvre à partir du 1er juillet 2025, ce qui réduira considérablement les dépenses courantes et, par conséquent, les besoins de financement de l'entreprise.

La stratégie comprend également de nouvelles mesures de réduction des coûts, annoncées pour la première fois en décembre 2024, afin de transformer l'entreprise en une organisation plus légère fonctionnant principalement sur un modèle de dotation en personnel externalisé à moindre coût.

Aram Mangasarian quittera son poste de PDG mais continuera à conseiller la société sur des questions scientifiques et stratégiques.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.