TME Pharma: désignation Fast Track dans le glioblastome

(CercleFinance.com) - TME Pharma annonce que la FDA américaine a accordé la désignation Fast Track (procédure accélérée) à son NOX‑A12, en combinaison avec la radiothérapie et le bevacizumab, pour une utilisation dans le traitement du cancer du cerveau agressif chez l'adulte.



Cette désignation portant sur le glioblastome, récemment diagnostiqué, résistant à la chimiothérapie et présentant une tumeur résiduelle mesurable post-chirurgie, fait suite à la récente approbation par la FDA de la demande d'IND pour une étude de phase 2.



La désignation Fast Track vise à mettre plus rapidement à disposition des patients de nouveaux médicaments jugés essentiels, pour traiter des maladies graves et répondre à des besoins médicaux non satisfaits.





