TME Pharma annonce une nouvelle amélioration de la survie globale médiane a 19 mois dans l'essai GLORIA sur le cancer du cerveau

• La survie médiane globale dépasse 19 mois et continue de s'améliorer chez les patients atteints de glioblastome recevant NOX-A12 en association avec la radiothérapie et le bevacizumab.

• Le taux de survie à 19 mois dans cette cohorte est 10 fois supérieur à celui d'une cohorte de référence de patients ayant le même profil et recevant les soins standard (50 % contre 5 %).



Berlin, Allemagne, le 20 décembre 2023, 08h00 CET - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce que la survie médiane globale a désormais dépassé 19 mois et qu'elle s'améliorera encore dans le bras d'expansion GLORIA pour les patients atteints de glioblastome nouvellement diagnostiqué recevant NOX-A12 avec l'inhibiteur du VEGF bevacizumab et la radiothérapie.



