TME PHARMA ANNONCE LE RÉSULTAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Berlin, Allemagne, le 30 janvier 2023, 18h00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce aujourd'hui que l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le lundi 30 janvier 2023 dans les bureaux de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ à Amsterdam, Pays-Bas, a approuvé la proposition de réduire la valeur nominale par action et d'augmenter le capital social autorisé par le biais d'une modification partielle des statuts. Les actionnaires habilités à voter et représentant un total de 3,35% du capital social émis et en circulation étaient représentés par procuration.



Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire sera bientôt disponible sur le site Internet de la société.



