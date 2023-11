TME PHARMA ANNONCE LA PRESENTATION DE DONNEES ADDITIONELLES SUR LE TRAITEMENT EN COMBINAISON DE NOX-A12 DANS LE CANCER DU CERVEAU A L’OCCASION DE LA REUNION ANNUELLE SNO 2023



• Amélioration substantielle de la survie et la survie sans progression de la maladie dans le cadre du traitement en combinaison de NOX-A12 par rapport à la cohorte de soins standard apparié.

• Le traitement et le suivi des patients du bras d'expansion sont en cours et la survie médiane globale continue de s'améliorer.





Berlin, Allemagne, le 18 novembre 2023, 08h00 CET - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), a annoncé aujourd'hui que les chercheurs de l'essai GLORIA ont présenté un poster présentant une mise à jour clinique de l'essai de phase 1/2 GLORIA en cours, qui étudie NOX-A12, l'inhibiteur de CXCL12 de TME Pharma, en association avec la radiothérapie et l'anti-VEGF (bevacizumab), lors de la réunion annuelle 2023 de la Society for Neuro-Oncology (SNO), qui se tient à Vancouver, au Canada, du 15 au 19 novembre 2023.