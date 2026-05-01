TMC affirme que sa demande d'exploitation minière des fonds marins est conforme aux normes américaines et prévoit une décision réglementaire d'ici le premier trimestre 2027

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La société The Metals Co < TMC.O> a annoncé vendredi que les autorités réglementaires américaines avaient jugé que sa demande consolidée d'exploration minière et d'exploitation commerciale des fonds marins était pleinement conforme aux exigences fédérales, ce qui marque une étape décisive vers une éventuelle autorisation.

La société a indiqué qu'elle s'attendait à ce que le processus réglementaire, y compris l'évaluation environnementale, soit achevé d'ici la fin du premier trimestre 2027 .

L'Administrationnationale océanique et atmosphérique (NOAA) a déterminé que la demande soumise par sa filiale américaine répondait à toutes les exigences de la loi sur les ressources minérales dures des grands fonds marins (Deep Seabed Hard Mineral Resources Act), a déclaré TMC.

Cette décision intervient alors que l'administration du président Donald Trump encourage l'exploration américaine des grands fonds marins en accélérant l'octroi de permis aux entreprises à la recherche de minéraux critiques dans les eaux internationales, une initiative qui devrait se heurter à des contestations environnementales et juridiques.

L'intérêt pour l'exploitation minière des fonds marins mondiaux s'est accru dans le cadre des efforts visant à garantir l'approvisionnement en nickel, manganèse, cuivre et autres métaux utilisés dans l'électronique, l'armement et les biens de consommation, bien que cette pratique soit contestée par les groupes environnementaux.

TMC a demandé l'autorisation d'explorer et d'extraire des nodules polymétalliques contenant des métaux utilisés dans les secteurs de l'énergie, de la défense et des infrastructures. En janvier , la société a déclaré être devenue la première entreprise d'exploitation minière en eaux profondes à solliciter l'autorisation de Washington dans le cadre d'une procédure d'autorisation simplifiée mise en place plus tôt cette année.