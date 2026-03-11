TITRES DU CANADA-Les contrats à terme de la Bourse de Toronto baissent, les marchés évaluant les risques du Moyen-Orient et se concentrant sur les données de l'inflation américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme liés au principal indice boursier canadien ont reculé mercredi, les investisseurs surveillant les derniers développements de la guerre en Iran, tout en attendant les données clés sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la journée.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composite S&P/TSX SXFcv1 ont glissé de 0,21 % à 6 h 35 (HE), tandis que les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street ont également chuté.

Les craintes d'un conflit prolongé ont persisté après que les États-Unis et Israël ont échangé des frappes aériennes avec l'Iran à travers le Moyen-Orient, alors que les voies de navigation vitales à travers le détroit d'Ormuz sont restées bloquées.

L'indice de référence de Toronto .GSPTSE a clôturé stable mardi, en baisse de plus de 3 % par rapport aux niveaux atteints avant le début du conflit avec l'Iran.

Une lecture des prix à la consommation américains est attendue à 8h30 ET, qui devrait montrer que les prix à la consommation ont probablement augmenté en février, avant que les tensions au Moyen-Orient ne s'intensifient.

Les prix du pétrole ont augmenté sur la journée après avoir glissé lors de la dernière session, les traders attendant la décision de l'Agence internationale de l'énergie (IEA) sur les plans de libération des réserves de brut qui pourraient compenser les chocs potentiels de l'offre. Deux sources ont déclaré à Reuters que la libération de pétrole pourrait s'élever à 400 millions de barils.

Dans le contexte des récentes fluctuations des prix du pétrole, les valeurs énergétiques canadiennes .SPTTEN ont été les plus performantes depuis le début de l'année, tandis que les technologies de l'information .SPTTTK sont restées à la traîne.

Les actions du prêteur canadien Goeasy GSY.TO , qui a chuté de plus de 56 % mardi après avoir prévu une charge supplémentaire de 178 millions de dollars canadiens (131,16 millions de dollars)sur son portefeuille de prêts de 5,5 milliards de dollars canadiens au quatrième trimestre, retiendront l'attention. Au moins deux maisons de courtage ont revu à la baisse leur évaluation de l'action, tandis que plusieurs ont réduit leurs objectifs de prix.

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES:

Rapport sur le marché TSX .TO

Rapport sur le dollar canadien et les obligations CAD/ CA/

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada EQUITYPOLL1 EPOLL/CA

Répertoire des marchés canadiens CANADA

(1 $ = 1,3571 dollar canadien)