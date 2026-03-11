 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TITRES DU CANADA-Les contrats à terme de la Bourse de Toronto baissent, les marchés évaluant les risques du Moyen-Orient et se concentrant sur les données de l'inflation américaine
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme liés au principal indice boursier canadien ont reculé mercredi, les investisseurs surveillant les derniers développements de la guerre en Iran, tout en attendant les données clés sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la journée.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composite S&P/TSX SXFcv1 ont glissé de 0,21 % à 6 h 35 (HE), tandis que les contrats à terme sur les principaux indices de Wall Street ont également chuté.

Les craintes d'un conflit prolongé ont persisté après que les États-Unis et Israël ont échangé des frappes aériennes avec l'Iran à travers le Moyen-Orient, alors que les voies de navigation vitales à travers le détroit d'Ormuz sont restées bloquées.

L'indice de référence de Toronto .GSPTSE a clôturé stable mardi, en baisse de plus de 3 % par rapport aux niveaux atteints avant le début du conflit avec l'Iran.

Une lecture des prix à la consommation américains est attendue à 8h30 ET, qui devrait montrer que les prix à la consommation ont probablement augmenté en février, avant que les tensions au Moyen-Orient ne s'intensifient.

Les prix du pétrole ont augmenté sur la journée après avoir glissé lors de la dernière session, les traders attendant la décision de l'Agence internationale de l'énergie (IEA) sur les plans de libération des réserves de brut qui pourraient compenser les chocs potentiels de l'offre. Deux sources ont déclaré à Reuters que la libération de pétrole pourrait s'élever à 400 millions de barils.

Dans le contexte des récentes fluctuations des prix du pétrole, les valeurs énergétiques canadiennes .SPTTEN ont été les plus performantes depuis le début de l'année, tandis que les technologies de l'information .SPTTTK sont restées à la traîne.

Les actions du prêteur canadien Goeasy GSY.TO , qui a chuté de plus de 56 % mardi après avoir prévu une charge supplémentaire de 178 millions de dollars canadiens (131,16 millions de dollars)sur son portefeuille de prêts de 5,5 milliards de dollars canadiens au quatrième trimestre, retiendront l'attention. Au moins deux maisons de courtage ont revu à la baisse leur évaluation de l'action, tandis que plusieurs ont réduit leurs objectifs de prix.

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES:

Rapport sur le marché TSX .TO

Rapport sur le dollar canadien et les obligations CAD/ CA/

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada EQUITYPOLL1 EPOLL/CA

Répertoire des marchés canadiens CANADA

(1 $ = 1,3571 dollar canadien)

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
12 920,50 USD LME +1,33%
GOEASY
49,720 CAD TSX -56,97%
Pétrole Brent
89,57 USD Ice Europ -2,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/03/2026 à 11:38:08.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompes à carburant dans une station-service à Thionville, dans le nord-est de la France, le 9 mars 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 11.03.2026 12:16 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mercredi vers 11H00 GMT, au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient: - Le Japon débloque des réserves de pétrole - Le Japon puisera dans ses réserves de pétrole dès lundi afin d'atténuer la pression sur les prix ... Lire la suite

  • ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 11.03.2026 12:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Roland Lescure à Paris, le 3 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Hausse des prix à la pompe : Roland Lescure "souhaite" que les distributeurs "corrigent les anomalies" et "fassent des propositions"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 11.03.2026 12:12 

    "Aujourd'hui, le prix de l'essence, globalement, a monté d'à peu près 15 centimes. Le prix du gasoil, lui, il a monté de près de 30 centimes et il est aujourd'hui à 2 euros. Mais un certain nombre de distributeurs sont au-delà et même bien au-delà", a noté le ministre ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:04 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones (-0,06%), tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC devraient ouvrir en légère hausse, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank