TITRES DU CANADA-Le TSX tombe à son plus bas niveau depuis un mois en raison de l'escalade de la guerre au Moyen-Orient

Le principal indice boursier du Canada a atteint son plus bas niveau en un mois jeudi, le conflit au Moyen-Orient ayant pesé sur le moral des investisseurs. Les baisses des valeurs financières et industrielles ont compensé les gains du secteur de l'énergie après la hausse des prix du pétrole.

L'indice composite S&P/TSX .GSPTSE a terminé en baisse de 279,23 points, soit 0,8 %, à 32 840,60, marquant son plus bas niveau de clôture depuis le 12 février.

Les actions américaines ont affiché des baisses plus marquées alors que les frappes iraniennes sur deux pétroliers ont fait bondir les prix du brut vers les 100 dollars le baril, exacerbant les craintes d'inflation déjà accrues.

"Le sentiment est très faible en ce moment", a déclaré Michael Dehal, gestionnaire principal de portefeuille chez Dehal Investment Partners chez Raymond James.

"L'attention se porte principalement sur le conflit au Moyen-Orient. Les prix du pétrole sont en train de s'apprécier et tout le reste est en train de se vendre."

Les valeurs financières à forte pondération .SPTTFS ont chuté de 1,4%, y compris les baisses pour les grandes banques et pour le prêteur à la consommation à risque goeasy Ltd

GSY.TO .

Ses actions ont chuté de 13,9 %, s'ajoutant aux fortes baisses au cours des deux sessions précédentes après que la société ait signalé une charge d'environ 178 millions de dollars canadiens (130,82 millions de dollars) et des dépréciations liées à son unité LendCare.

"Ce marché des prêts (...) suscite des inquiétudes, en particulier au Canada où l'économie est fragile - les pertes d'emplois sont plus nombreuses et le chômage commence à augmenter", a déclaré M. Dehal.

Le rapport canadien sur l'emploi pour février, attendu vendredi, devrait montrer une augmentation du taux de chômage à 6,6 %, contre 6,5 % en janvier.

Les valeurs industrielles ont perdu 2,1%, les valeurs technologiques ont baissé de 1,5% et le groupe des matériaux

.GSPTTMT , qui comprend les actions des mines de métaux, a terminé en baisse de 1,1%.

Le prix de l'or XAU= a baissé de 1,7 %, sous la pression d'un dollar américain plus fort .DXY et d'une diminution des espoirs de réduction des coûts d'emprunt, la guerre ayant ravivé les craintes d'inflation. Malgré tout, le TSX a progressé de 3,6 % depuis le début de l'année, après avoir gagné 28,25 % en 2025. Les investisseurs se sont tournés vers le marché riche en ressources pour se mettre à l'abri de l'agitation autour de l'intelligence artificielle - et sur l'espoir que la nouvelle technologie finira par stimuler la productivité de certains de ses plus grands noms.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 se sont établis à 95,73 $ le baril jeudi, en hausse de 9,7 %, tandis que le secteur de l'énergie .SPTTEN a gagné 2,1 %.