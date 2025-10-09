TITRES DU CANADA-Le TSX recule, les matériaux et la technologie entraînant la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix du matin) par Ragini Mathur

Le principal indice boursier du Canada a chuté jeudi, les mineurs de métaux et les valeurs technologiques abandonnant leurs gains récents, alors que les investisseurs se tournent vers le rapport crucial sur l'emploi intérieur de vendredi pour obtenir des indications sur la santé économique du pays.

L'indice composite S&P/TSX de Toronto .GSPTSE était en baisse de 0,4 % à 30 387,35 points, effaçant les gains modestes qu'il avait réalisés à l'ouverture du marché.

La baisse a été généralisée, 10 des 13 secteurs de l'indice se négociant en territoire négatif.

Le secteur de l'énergie .SPTTEN a inversé la tendance à la baisse en progressant de 1,2 %, après avoir enregistré une légère baisse de 0,1 % lors de la séance précédente.

De même, les titres du secteur de la santé .GSPTTHC ont grimpé de 1,2 %, soutenus par la société de cannabis Curaleaf Holdings CURA.TO , qui a bondi de 4,2 %, après avoir reçu une cote d'achat de la part des analystes de Canaccord Genuity qui ont commencé à couvrir le titre.

Cependant, le secteur des matériaux .GSPTTMT a baissé de 0,7%, les prix de l'or ayant baissé, bien qu'ils soient restés au-dessus du seuil de 4 000 dollars atteint au cours de la séance de mercredi. GOL/

Les titres du secteur de l'information et de la technologie

.SPTTTK ont baissé de 0,5 % après avoir gagné environ 3 % au cours de la séance précédente.

Le TSX a récemment atteint plusieurs sommets historiques, profitant de l'élan de l'ascension de l'or - un rallye alimenté par des incertitudes géopolitiques accrues, des préoccupations économiques et des attentes persistantes de réductions des taux d'intérêt aux États-Unis.

L'attention du marché se porte désormais sur le rapport sur l'emploi canadien de vendredi, qui fournira des informations cruciales sur la santé économique du pays et influencera probablement la prochaine décision de politique monétaire de la Banque du Canada.

"D'une manière générale, les conditions économiques suscitent un sentiment positif", a déclaré Josh Sheluk, gestionnaire de portefeuille chez Verecan Capital Management, ajoutant que si l'économie est perçue comme ralentissant, elle n'est pas considérée comme s'affaiblissant ou se contractant purement et simplement.

"Toutefois, en ce qui concerne l'emploi, ce que nous avons observé ces derniers mois, peut-être même depuis plus longtemps, c'est un ralentissement progressif, et les marchés surveilleront de près si nous voyons une certaine stabilisation de ces chiffres".

Pendant ce temps, au sud de la frontière, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, n'a offert aucun nouveau signal politique dans ses derniers commentaires, laissant les investisseurs s'appuyer sur les données existantes pour guider le sentiment du marché.