TITRES DU CANADA-Le TSX ouvre en baisse alors que l'escalade au Moyen-Orient perturbe les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal indice boursier du Canada a ouvert en baisse mardi, l'escalade du conflit au Moyen-Orient ayant inquiété les investisseurs, l'Iran refusant de rouvrir le détroit d'Ormuz avant la date limite fixée par le président Donald Trump.

À 9h30 ET, l'indice composé S&P/TSX .GSPTSE était en baisse de 0,13% à 33139,47 points.