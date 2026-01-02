TITRES DU CANADA-Le TSX démarre l'année 2026 avec un gain grâce à la hausse des actions du secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le TSX termine en hausse de 0,5 % à 31 883,37

Le secteur de l'énergie gagne 1,8 %

Les actions de Denison Mines DML.TO bondissent de 13,7 %

Le secteur de la technologie perd 1 %

(Mise à jour à la fermeture du marché) par Avinash P et Fergal Smith

Le principal indice boursier du Canada a commencé l'année 2026 sur une note positive vendredi, malgré des données manufacturières nationales en baisse, alors que les actions des producteurs d'uranium ont grimpé.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a terminé en hausse de 170,61 points, ou 0,5 %, à 31 883,37, rebondissant après les baisses des quatre séances précédentes.

Pour la semaine, le TSX a baissé de 0,4 %. Il a enregistré un gain de 28,25 % en 2025, sa plus forte progression annuelle en 16 ans, la hausse du prix de l'or, la baisse des coûts d'emprunt et l'optimisme à l'égard des entreprises technologiques ayant compensé les vents contraires qui pèsent sur l'économie nationale.

Le secteur manufacturier canadien s'est contracté pour le onzième mois consécutif en décembre, l'incertitude commerciale ayant contribué à une baisse plus marquée de la production et des nouvelles commandes.

"En ce qui concerne les moteurs du marché mondial, l'IA restera un thème dominant, mais nous voyons de solides raisons pour lesquelles les marchés vont s'élargir à la fois au sein de la technologie et au-delà de la technologie", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en investissement mondial chez Edward Jones.

Le secteur technologique .SPTTTK a été l'un des deux grands secteurs à terminer en baisse, avec un recul de 1 %.

Les secteurs en progression ont été menés par le secteur de l'énergie .SPTTEN , qui a augmenté de 1,8 % même si le prix du pétrole CLc1 a baissé de 0,2 % à 57,32 dollars le baril.

Les actions de Denison Mines DML.TO ont bondi de 13,7 % après que le mineur d'uranium a déclaré qu'il était prêt à lancer son projet phare Phoenix ISR. Les actions d'Energy Fuels

UUUU.A ont augmenté de 15,4 %.

Les valeurs industrielles .GSPTTIN ont gagné 0,7 %, les valeurs financières à forte pondération .SPTTFS ont progressé de 0,6 %, tandis que le groupe des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des mines de métaux, a terminé en hausse de 0,2 % suite à l'augmentation des prix de l'or XAU= .

Des centaines de mineurs ont entamé une grève vendredi à la mine de cuivre et d'or Mantoverde de Capstone Copper

CS.TO , dans le nord du Chili, après l'échec des négociations entre le principal syndicat et la société sur de nouveaux contrats de travail. Les actions de Capstone ont baissé de 1,5 %.