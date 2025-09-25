 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 795,42
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tiptree bondit après l'annonce de l'accord de rachat de Fortegra pour 1,65 milliard de dollars
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions du gestionnaire d'investissement Tiptree TIPT.O ont bondi de 15,2 %; dernière hausse de 8,4 % à 25,81 $

** La compagnie sud-coréenne DB Insurance 005830.KS a accepté d'acquérir l'assureur spécialisé américain Fortegra pour un montant de 1,65 milliard de dollars, rapporte l'assureur, citant des personnes familières avec le dossier

** L'annonce pourrait être faite dès jeudi soir aux États-Unis, selon l'assureur, une publication de Reuters

** L'accord intervient après que la TIPT a reporté à deux reprises l'introduction en bourse prévue de sa branche d'assurance Fortegra à New York depuis 2021

** La TIPT a acheté Fortegra lors d'une transaction en espèces de 218 millions de dollars en 2014

** À la dernière clôture, l'action de la TIPT a augmenté de 14,1 % depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TIPTREE
21,2650 USD NASDAQ -10,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank