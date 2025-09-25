Tiptree bondit après l'annonce de l'accord de rachat de Fortegra pour 1,65 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions du gestionnaire d'investissement Tiptree TIPT.O ont bondi de 15,2 %; dernière hausse de 8,4 % à 25,81 $

** La compagnie sud-coréenne DB Insurance 005830.KS a accepté d'acquérir l'assureur spécialisé américain Fortegra pour un montant de 1,65 milliard de dollars, rapporte l'assureur, citant des personnes familières avec le dossier

** L'annonce pourrait être faite dès jeudi soir aux États-Unis, selon l'assureur, une publication de Reuters

** L'accord intervient après que la TIPT a reporté à deux reprises l'introduction en bourse prévue de sa branche d'assurance Fortegra à New York depuis 2021

** La TIPT a acheté Fortegra lors d'une transaction en espèces de 218 millions de dollars en 2014

** À la dernière clôture, l'action de la TIPT a augmenté de 14,1 % depuis le début de l'année