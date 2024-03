Tim Buckley va quitter la tête de Vanguard

Tim Buckley, le président-directeur général de Vanguard, quittera ses fonctions d’ici à la fin de l’année 2024, après 33 ans au service de la société de gestion américaine, dont sept au plus haut niveau, annonce le 29 février la deuxième plus grosse société de gestion au monde qui gère 9.000 milliards de dollars d’actifs dont une immense partie en fonds indiciels cotés (ETF).

Le conseil d’administration de Vanguard a lancé un processus en vue de choisir un nouveau directeur général. Des candidatures internes et externes seront étudiées.

En attendant, Greg Davis, le directeur des investissements de Vanguard, a été nommé président en plus de ses fonctions actuelles, avec effet immédiat.

Tim Buckley a rejoint Vanguard en 1991 en tant qu’assistant de recherche du fondateur de la société, John Bogle. Il est devenu membre de l'équipe dirigeante de Vanguard en 2001 en tant que responsable de la division des technologies de l’information. Il a ensuite dirigé la division Personal Investor, puis a occupé le poste de directeur des investissements avant de prendre la direction générale en 2018. Tim Buckley a été nommé président du conseil d’administration en 2019 . Il s’agit désormais pour lui de partir à la retraite d’ici la fin de l’année.

9.000 milliards d’encours

Parmi les faits marquants de son mandat, Vanguard cite l'élargissement de la base de clients de plusieurs dizaines de millions à plus de 50 millions d’investisseurs dans le monde, l’augmentation des actifs sous gestion de plus de 80?% pour atteindre 9.000 milliards de dollars, le développement de l’activité de conseil de Vanguard avec des solutions numériques et hybrides différenciées, la numérisation et la modernisation des opérations commerciales et de l’expérience client, ainsi que l’amélioration du service et de la satisfaction de la clientèle. De plus, Vanguard a prospéré non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle internationale, au Royaume-Uni, en Europe, en Australie, au Canada et en Amérique latine.

De son côté, Greg Davis, qui travaille pour Vanguard depuis 24 ans, avait été nommé directeur des investissements et responsable mondial de Vanguard Investment Management Group en 2017. Il supervise actuellement 8.000 milliards de dollars d’actifs mondiaux. Greg Davis est membre du Treasury Borrowing Advisory Committee du département du Trésor des États-Unis et de l’Investor Advisory Committee on Financial Markets de la Federal Reserve Bank of New York. Avant d'être nommé CIO, il Davis était directeur et responsable mondial du groupe Vanguard Fixed Income. Il a également occupé le poste de directeur des investissements pour la région Asie-Pacifique.

Laurence Marchal