TikTok signe un accord pour vendre son unité américaine à une entreprise dirigée par un investisseur américain
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 00:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute Oracle qui refuse de commenter, des détails et le contexte tout au long, change l'identifiant de l'histoire à USA-TRUMP/TIKTOK de TIKTOK-DIVESTITURE) par David Shepardson

Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a signé des accords contraignants avec trois investisseurs majeurs pour vendre un peu plus de 80% des actifs américains de la société à des investisseurs américains et mondiaux afin d'éviter une interdiction du gouvernement américain, a déclaré jeudi le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, à ses employés.

L'accord est une étape majeure vers la résolution d'années d'incertitude sur l'avenir de l'application de vidéos courtes aux États-Unis depuis août 2020, lorsque le président de l'époque, Donald Trump, a d'abord tenté sans succès d'interdire l'application qui est maintenant utilisée régulièrement par plus de 170 millions d'Américains. Les détails de l'accord sont conformes à ceux dévoilés en septembre, lorsque M. Trump a reporté au 20 janvier l'application de la loi interdisant l'application à moins que ses propriétaires chinois ne la vendent , dans le cadre des efforts déployés pour extraire les actifs américains de TikTok de la plateforme mondiale. Il a également déclaré que l'accord respectait les conditions de cession.

La société a informé ses employés jeudi que ByteDance et TikTok avaient signé des accords contraignants avec trois investisseurs principaux: Oracle ORCL.N , Silver Lake et MGX, pour former une nouvelle coentreprise TikTok U.S. nommée TikTok USDS Joint Venture LLC.

Oracle s'est refusé à tout commentaire. La Maison Blanche a renvoyé les questions à TikTok. TikTok a déclaré dans le mémo que l'accord permettra à "plus de 170 millions d'Américains de continuer à découvrir un monde de possibilités infinies en tant que membre d'une communauté mondiale vitale". "

L'accord, qui devrait être conclu le 22 janvier, mettrait fin à des années d'efforts visant à forcer ByteDance à céder ses activités aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.

Oracle, Silver Lake et MGX, basé à Abu Dhabi, détiendront collectivement 45 % de la nouvelle entité, selon le mémo, qui confirme ce que Reuters et d'autres organismes ont rapporté en septembre.

La coentreprise américaine sera détenue à 50 % par un consortium de nouveaux investisseurs, dont Oracle, Silver Lake et MGX, à hauteur de 15 % chacun; 30,1 % seront détenus par des filiales de certains investisseurs existants de ByteDance; et 19,9 % seront conservés par ByteDance, selon le mémo.

ByteDance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

