TikTok attend le sursis de Trump alors que la Chine se montre ouverte à un accord

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

*

TikTok attend un décret de Trump pour obtenir un délai pour la conclusion d'un accord

*

La Chine se montre ouverte à un accord pour maintenir TikTok en activité aux États-Unis

*

Le Parti républicain ne soutient pas tous les efforts pour sauver TikTok

(Le parti républicain soutient l'initiative "Sauver TikTok") par Kenneth Li et Katie Paul

Le président élu Donald Trump devrait accorder à TikTok plus de temps pour conclure un accord après son arrivée au pouvoir lundi , alors que la Chine a indiqué qu'elle serait ouverte à un accord pour maintenir TikTok sur le marché américain. Le service de vidéos courtes utilisé par 170 millions d'Américains a été brièvement mis hors ligne pour les utilisateurs américains samedi, quelques heures avant l'entrée en vigueur, dimanche, d'une loi obligeant son propriétaire chinois ByteDance à le vendre pour des raisons de sécurité nationale (). Les autorités américaines avaient déclaré que, sous l'égide de ByteDance, les données des Américains risquaient d'être utilisées à mauvais escient. TikTok a rétabli l'accès dimanche et a remercié M. Trump de lui avoir donné l'assurance, ainsi qu'à ses partenaires commerciaux, qu'ils n'auraient pas à payer de lourdes amendes pour continuer à utiliser l'application. L'application et le site web étaient opérationnels lundi, mais TikTok n'était toujours pas disponible au téléchargement dans les boutiques d'applications d'Apple AAPL.O et de Google GOOGL.O , ce qui laisse penser que les deux entreprises attendaient des garanties juridiques plus claires. "Franchement, nous n'avons pas le choix. Nous devons la sauver", a déclaré M. Trump lors d'un rassemblement à l'adresse dimanche, avant son investiture, ajoutant que les États-Unis chercheraient à créer une coentreprise pour restaurer l'application utilisée par la moitié des Américains. Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a assisté à un service à l'église épiscopale St. John's de Washington avec M. Trump lundi. Chew a été rejoint par plusieurs dirigeants de Big Tech, dont le fondateur d'Amazon.com AMZN.O Jeff Bezos, le directeur général de Meta META.O Mark Zuckerberg et le directeur général de Google Sundar Pichai.

L'entreprise a également sponsorisé une soirée d'inauguration dimanche, organisée par les organisateurs de groupes de jeunes et de rencontres conservateurs. M. Trump avait précédemment déclaré qu'il prendrait un décret pour accorder un sursis à TikTok après son entrée en fonction, , une promesse que TikTok a citée dans un avis affiché aux utilisateurs de l'application.

Cette promesse intervient alors que la Chine a indiqué pour la première fois qu'elle serait ouverte à une transaction permettant à TikTok d'opérer aux États-Unis. Interrogé sur la restauration de l'application et le souhait de M. Trump de conclure un accord, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré, lors d'un point de presse régulier lundi , qu'il estimait que les entreprises devaient "décider de manière indépendante" de leurs activités et de leurs accords.

"TikTok opère aux États-Unis depuis de nombreuses années et est profondément aimé par les utilisateurs américains", a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère. "Nous espérons que les États-Unis écouteront sérieusement la voix de la raison et offriront un environnement commercial ouvert, équitable, juste et non discriminatoire aux entreprises qui y opèrent

sAUVER TIKTOK Le débat sur TikTok intervient à un moment tendu dans les relations entre les États-Unis et la Chine . M. Trump a déclaré qu'il avait l'intention d'imposer des droits de douane à la Chine, mais il a également indiqué qu'il espérait avoir des contacts plus directs avec le dirigeant chinois.

La sauvegarde de TikTok par Trump représente un revirement de position par rapport à son premier mandat. En 2020, il avait voulu interdire l'application parce qu'il craignait que l'entreprise ne partage des informations personnelles sur les Américains avec le gouvernement chinois. Plus récemment, M. Trump a déclaré qu'il avait "un point chaud dans mon cœur pour TikTok", reconnaissant que l'application l'avait aidé à gagner la confiance des jeunes électeurs lors de l'élection présidentielle de 2024.

En août 2020, M. Trump a signé un décret donnant à ByteDance 90 jours pour vendre TikTok, mais il a ensuite approuvé un accord structuré comme un partenariat plutôt qu'un désinvestissement, qui aurait permis à Oracle ORCL.N et à Walmart WMT.N de prendre des participations dans la nouvelle société.

Tous les membres du parti républicain de Trump n'ont pas approuvé les efforts visant à contourner la loi et à "sauver TikTok".

Les sénateurs républicains Tom Cotton et Pete Ricketts ont déclaré dans un communiqué commun: maintenant que la loi est entrée en vigueur, il n'y a aucune base légale pour une quelconque "extension" de sa date d'entrée en vigueur. Pour que TikTok revienne en ligne à l'avenir, ByteDance doit accepter une vente qui satisfasse aux exigences de la loi en matière de cession qualifiée en rompant tous les liens entre TikTok et la Chine communiste"

Les États-Unis n'ont jamais interdit une grande plateforme de médias sociaux. La loi adoptée à une écrasante majorité par le Congrès donne à la future administration Trump le pouvoir d'interdire ou de demander la vente d'autres applications appartenant à des Chinois.