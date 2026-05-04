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Tikehau Capital unifie son activité immobilière avec Sodify
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 09:38

Tikehau Capital annonce la finalisation du rapprochement de Sodify au sein de Tikehau Investment Management, sa société de gestion d'actifs, donnant naissance à "une plateforme immobilière unifiée et renforcée à dimension internationale".

"Avec 14,3 MdsEUR d'actifs sous gestion au sein de sa stratégie d'actifs réels, soit 27% des encours du groupe, Tikehau Capital franchit une nouvelle étape dans le renforcement de son activité immobilière", affirme-t-il.

La nouvelle organisation réunit des expertises complémentaires en investissement, gestion d'actifs, gestion de fonds, distribution et service client, au sein d'un ensemble plus robuste, plus diversifié et présent sur plusieurs géographies.

Avec une approche commune et des synergies accrues, les stratégies d'investissement immobilier de Tikehau Capital seront désormais déployées de manière coordonnée, en s'appuyant sur les réseaux historiques des deux entités en Europe et en Amérique du Nord.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs conserve toutefois Sodify comme marque de Tikehau Capital, "afin de porter son expertise reconnue dans l'épargne immobilière et l'accompagnement de la clientèle privée via des fonds ouverts".

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TIKEHAU CAPITAL
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