Tikehau Capital porte sa facilité de crédit renouvelable à 1,15 milliard d’euros

(AOF) - Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, a renouvelé et augmenté avec succès sa facilité de crédit renouvelable (RCF), passant de 800 millions d’euros à 1,15 milliard d’euros, dépassant ainsi son objectif initial d’1 milliard d’euros. La facilité renouvelée remplace la précédente, qui arrivait à échéance en 2028, et a été conclue pour une durée initiale de cinq ans, assortie de deux options de prolongation d’un an chacune, étendant ainsi l’horizon de financement du groupe jusqu’en 2030 au minimum, et potentiellement jusqu’en 2032.

À ce jour, Tikehau Capital a tiré 275 millions d'euros sur une capacité totale disponible de 1,15 milliard d'euros, contre 350 millions d'euros au 30 juin 2025.

