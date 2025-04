Tikehau Capital nomme Maxime Laurent-Bellue, directeur général adjoint

(AOF) - Tikehau Capital a annoncé la nomination de Maxime Laurent-Bellue en tant que directeur général adjoint, " renforçant ainsi la structure de sa gouvernance alors que le groupe entre dans une nouvelle phase de croissance et d'ambition internationale ". Cette nomination " reflète la volonté du groupe d'accélérer son développement et de consolider son leadership sur l'ensemble de ses classes d'actifs, notamment les marchés privés ". Basé à Paris, il continuera de superviser la plateforme crédit en tant que co-responsable aux côtés de Cécile Mayer Lévi.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.