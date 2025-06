Tikehau Capital lance un fonds de capital-investissement avec trois assureurs

(AOF) - Tikehau Capital, en partenariat avec Société Générale Assurances, CNP Assurances et le groupe Carac, annonce le lancement d’un fonds de capital-investissement innovant consacré aux secteurs stratégiques de la défense, de la cybersécurité et de la sécurité européenne. Ce fonds, structuré principalement autour de stratégies de capital-investissement gérées par Tikehau Capital, sera accessible en unités de compte au sein des contrats d’assurance-vie et d’épargne-retraite des trois partenaires dès septembre 2025.

Initié par Tikehau Capital, ce fonds Article 8 bénéficie d'un engagement initial de 150 millions d'euros, investi à parts égales par les trois assureurs partenaires.

Cette contribution en capital témoigne de leur volonté commune de soutenir le renforcement des capacités industrielles et technologiques françaises et européennes, dans un contexte marqué par des enjeux croissants, d'autonomie stratégique en matière de défense et de sécurité.

Elle vise à soutenir l'émergence de futurs leaders européens, tout en favorisant la création d'emplois et la dynamique économique en France et en Europe. Les secteurs stratégiques de l'aéronautique et de la cybersécurité, essentiels à la défense, feront l'objet d'une attention particulière en raison de la taille et de la dynamique de croissance de leurs marchés.

De nombreuses entreprises à fort potentiel dans ces domaines se distinguent également par la dualité de leurs activités, à la fois civiles et militaires, un facteur qui renforce leur résilience et favorise la fertilisation croisée entre industries de défense et industrie civile.

Nommé Tikehau Défense et Sécurité (TDS), ce nouveau fonds constituera le premier véhicule d'actifs non cotés éligible en unités de compte entièrement consacré aux thématiques de défense et de sécurité.

Dans une première phase, les trois assureurs partenaires du lancement bénéficieront d'une exclusivité d'un an, jusqu'en septembre 2026, pour référencer et commercialiser le fonds au sein de leurs contrats. À l'issue de cette période, Tikehau Défense et Sécurité pourra être proposé à d'autres assureurs et sera également accessible à tout investisseur professionnel.

Tikehau Défense et Sécurité sera disponible pour les assurés particuliers, leur permettant ainsi de diversifier leur épargne en investissant dans des secteurs stratégiques de l'économie européenne, tout en ciblant une performance attractive.

Ce fonds pourra investir en primaire, en secondaire, ou en co-investissement dans des entreprises européennes des secteurs ciblés, et de manière plus minoritaire en dette privée.

Il s'appuiera sur l'expertise reconnue de Tikehau Capital en capital-investissement et en dette privée, et bénéficiera du savoir-faire de son gestionnaire principal sur les thématiques de l'aéronautique, de la défense et de la cybersécurité – une approche différenciante sur le marché.