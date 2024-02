Tikehau Capital lance un fonds actions thématique dédié au financement de la souveraineté européenne

Eligible au PEA, European Sovereignty Fund sera également commercialisé dans plusieurs pays européens et notamment en France, en Espagne, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse.

L'équipe de gestion actions de Tikehau Capital entend constituer un portefeuille d'environ 40 à 50 entreprises européennes. Le fonds est classé Article 8 de la SFDR et repose sur l'approche extra-financière de l'équipe CMS.

"Ces entreprises contribuent au renforcement de la souveraineté européenne, mais devraient aussi tirer profit des politiques européennes et locales visant à réduire la dépendance de la région dans des secteurs critiques, tout en renforçant la résilience du modèle économique européen", explique Tikehau Capital. Ce dernier a identifié 5 thèmes : l'autonomie industrielle, la compétitivité digitale, l'autonomie en matière de santé, la défense et la transition écologique.

(AOF) - Tikehau Capital lance Tikehau European Sovereignty Fund. Le spécialiste de la gestion d’actifs alternatifs précise qu’il s’agit de la première stratégie actions thématique lancée par l’équipe de gestion cotée du groupe via ses activités de stratégies de marchés de capitaux. Cette nouvelle stratégie actions a pour objectif d'investir principalement dans des entreprises européennes cotées considérées de haute qualité par l'équipe de gestion.

