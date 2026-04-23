Tikehau Capital-La collecte nette s'élève à €669 mlns au T1, sorties liées au crédit

Tikehau Capital TKOO.PA a fait état jeudi d'une forte baisse sur un an de sa collecte nette au premier trimestre, en raison principalement de sorties enregistrées dans l'activité "Capital markets strategies" liées au crédit.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs a enregistré une collecte nette de 669 millions d'euros sur la période, contre 1,642 milliard enregistré au premier trimestre de 2025.

Le groupe a notamment accusé une décollecte de 315 millions d'euros dans son activité de "Capital market strategies", "principalement liée aux stratégies obligataires, reflétant la persistance des incertitudes de marché", a-t-il indiqué dans un communiqué.

La division "Capital market strategies" gérait à fin décembre 14 fonds dont neuf fonds crédit, selon une présentation sur le site internet du groupe.

Le crédit privé traverse une phase de turbulences après la faillite il y a plusieurs mois de deux acteurs du secteur automobile et dans un contexte d'inquiétude croissante concernant les valorisations des entreprises de logiciels face à l'essor de l'IA.

Tikehau Capital indique jeudi être "bien positionné" sur ce segment, en raison d'une "approche disciplinée" et d'une "exposition sectorielle diversifiée". Son exposition aux logiciels représente 12% des encours de l'activité de crédit, précise-t-il.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)