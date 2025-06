Tikehau Capital en négociations exclusives en vue d’acquérir ScioTeq

(AOF) - Tikehau Capital annonce être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de ScioTeq, un groupe belge spécialisé dans la conception et la fabrication d'écrans durcis et d'ordinateurs embarqués pour les environnements les plus exigeants. Il s'agit du premier investissement du deuxième fonds de la stratégie de capital-investissement de Tikehau Capital dédiée à l'aéronautique et à la défense, et du quinzième investissement réalisé depuis le lancement de cette stratégie en 2020.

Fondée en 1980, ScioTeq dispose d'un portefeuille couvrant l'avionique, la défense, la sécurité et le contrôle du trafic aérien, et équipe les principaux programmes mondiaux.

Le groupe dispose également de sites de production et de maintenance en France et aux États-Unis, ainsi que de bureaux commerciaux en Inde et à Singapour, lui permettant de servir une clientèle internationale en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.