Tikehau Capital dépasse son objectif de collecte au quatrième trimestre

(AOF) - Tikehau Capital a enregistré une collecte record de 7 milliards d’euros (+8%) en 2024, dont 2,3 milliards d’euros au quatrième trimestre. La collecte sur les trois derniers mois de 2024 affiche une progression de 28%, dépassant l’objectif d’une augmentation de plus de 10%. Au cours des 3 dernières années, la collecte nette cumulée a atteint près de 20 milliards d’euros. Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs souligne que pour la quatrième année consécutive, les clients internationaux ont représenté plus de 50% de la collecte nette, atteignant 66% en 2024.

En 2024, les stratégies de crédit ont représenté 64% de la collecte contre 17% pour le private equity et 11% pour les capital markets strategies. Les actifs réels ont représenté le solde.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 15% à 49,6 milliards d'euros, dont 49 milliards d'euros pour l'activité de gestion d'actifs, en progression 15%.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital ont déclaré : " En 2024, pour la troisième année consécutive, Tikehau Capital a réalisé une collecte nette record dans un environnement toujours exigeant. Ce succès reflète les performances et la pertinence de notre offre de produits, qui continue d'évoluer en fonction des besoins de nos clients, entraînant une forte accélération de la levée de fonds et de la génération de résultats au second semestre ".

5,6 milliards d'euros déployés

Les fonds fermés de Tikehau Capital ont déployé 5,6 milliards d'euros en 2024, avec une accélération au second semestre. Les stratégies de crédit ont déployé 4,1 milliards d'euros, représentant 72% du total des déploiements en 2024, " portés par les stratégies de direct lending et la plateforme de CLO du groupe en Europe et aux Etats-Unis ". Les stratégies d'actifs réels de Tikehau Capital ont déployé 1 milliard, représentant 18% du total des déploiements.

Les désinvestissements au sein des fonds fermés de Tikehau Capital ont atteint 2,1 milliards d'euros en 2024, avec un niveau plus important de désinvestissements au second semestre. Les cessions ont été portées par les stratégies de crédit (68% du total), puis les actifs réels (25%) et enfin le private equity (7%).

Les commissions de gestion et autres revenus ont progressé de 8% à 337 millions d'euros.

Le résultat net, part du groupe a atteint 156 millions d'euros en 2024, à comparer avec 176,7 millions d'euros en 2023. Les " core " fee-related earnings se sont élevés 132 millions d'euros contre 123 millions d'euros en 2023. Les fee-related earnings mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs.

Hausse de 7% du dividende

Une distribution de dividende de 0,80 euro par action pour 2024 sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 30 avril 2025, ce qui représente une hausse de 7% par rapport au dividende distribué au titre de l'exercice 2023.

S'agissant de ses perspectives pour 2025, la société se concentrera sur quatre grandes priorités majeures : réussir la collecte de ses stratégies phares, poursuivre les innovations, renforcer le développement international, et maximiser l'effet de levier opérationnel tout en optimisant la gestion des coûts.

En 2026, Tikehau Capital vise 65 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 250 millions d'euros de fee-related earnings et 500 millions d'euros de résultat net.

