Tikehau Capital : collecte record de près de 4 milliards d’euros au premier semestre

(AOF) - La collecte nette de Tikehau Capital a atteint 3,97 milliards d’euros au premier semestre 2025, contre 3,35 milliards d’euros, un an plus tôt à la même époque. Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs souligne qu’il s’agit cette année d’un niveau historique pour une période de 6 mois. Environ 80% de la collecte nette provenait de clients internationaux, portée par une dynamique solide aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Émirats arabes unis, au Japon et en Israël.

Les six premiers mois de 2026 ont été marqués par une collecte record en private equity, s'élevant à 1,3 milliard d'euros.

Les actifs sous gestion du spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs ont progressé de 12% à 51 milliards d'euros, dont 40,8 milliards d'euros, en hausse de 10% pour les encours générant des commissions.

Le résultat net, part du groupe, a bondi de 50%, à 86,5 millions d'euros, et le résultat opérationnel de la gestion d'actifs de 24%, à 63,7 millions d'euros. Les fee-related earnings (FRE) core, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont augmenté de 8%, à 60 millions d'euros.

Les déploiements des fonds fermés de Tikehau Capital ont atteint 2,9 milliards d'euros au premier semestre 2025 et 5,7 milliards d'euros au cours des 12 derniers mois. Ils ont été " portés par les stratégies de crédit et de private equity, avec un sourcing de transactions plus larges et plus internationales " a précisé la société.

Le groupe anticipe une accélération de la génération de revenus et de FRE au second semestre de l'année, tout en maintenant une discipline rigoureuse en matière de coûts.